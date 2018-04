Televizní kuchařka Pascale: Z deprese po smrti matky mě dostala posilovna

„Po smrti mámy jsem se dostala na dno. Cítila jsem se příšerně. Těžko to popsat. Změnilo mi to život,“ sdělila Lorraine, která je sama matkou malého chlapce a své adoptivní matce vždy byla nesmírně vděčná za to, že se jí ujala, když ji její praví rodiče dali do kojeneckého ústavu.



„Pár dní po její smrti jsem se prostě rozhodla, že s tím musím něco udělat. Otevřela jsem skříň, oblékla si věci, které nosím v posilovně a vyrazila jsem cvičit,“ pokračovala.

Známá kuchařka věří v zázračnou uzdravující sílu pohybu. V podobných případech podle ní cvičení pomůže víc než předepsání antidepresiv nebo léků na uklidnění.

„Byla jsem schopná cvičit jen dvacet minut, ale těch dvacet minut mě zachránilo. Povzbudilo mě to a dodalo naději, že se zlé časy rychle překlenou a bude líp,“ uvedla pro Daily Mail. Do posilovny pak chodila každý den. Dodnes chodí cvičit pravidelně a díky tomu se může pyšnit skvělou postavou.



Proto radí všem lidem, kteří se psychicky cítí špatně, aby sebrali poslední síly a donutili se k nějaké pohybové aktivitě a nechodili rovnou k doktorovi s prosbou o předepsání antidepresiv.

„Ta energie, která se k vám dostane, vás vytrhne z negace. U mě je navíc fajn, že cvičení miluji, takže jsem se k tomu nemusela příliš nutit,“ dodala.