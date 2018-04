Musela jsem přihlížet tomu, jak mámu ničí drogy, říká dcera Garlandové

„Když přišla euforie a matka se nesla na vlně drog, bylo to skvělé. Ale jakmile se něco pokazilo a sáhla si na dno, byla to opravdová hrůza. Koukala jsem se na to, jak jí to ničí,“ popsala v rozhovoru pro pořad Studio 10.

Vyrůstat vedle slavné hollywoodské herečky, která byla navíc závislá na drogách a později na lécích na předpis, bylo dost složité

Když byla Lorna malá a viděla, co s matkou léky a drogy dělají, měnila jí někdy pilulky za náhradní sladidlo. Garlandová prý nic nepoznala. Dnes si Lorna myslí, že tím matce možná i uškodila.

„Táta mě učil, co mám dělat, kdyby se mámě udělalo zle. Jakmile jeden rodič učí dítě, jak by se mělo starat i druhého rodiče, je to vždycky špatně,“ myslí si. Protože Judy léta prožívala období hlubokých depresí, odešla podle své dcery právě kvůli tomu tak mladá. Její tělo prý bylo zdevastované.

Lorna vyrůstala společně s mladším bratrem Joeym a starší nevlastní sestrou Lizou Minnelli, kterou měla její matka z předchozího manželství. O zdraví matky se ale zajímala především ona. Jakmile dnes onemocní jeden ze sourozenců, navzájem si pomáhají a to i s nevlastní sestrou.

„Na spoustu věcí máme odlišný názor, ale vždycky si k sobě najdeme cestu,“ pokračovala. Když třikrát bojovala s rakovinou, sestra jí byla vždy na blízku a byla jí velkou oporou.

Ačkoli normálně se příliš nestýkají, protože jsou obě pracovně velmi vytížené, když se dostanou do úzkých, jsou si oporou. Liza v minulosti stejně jako její slavná matka bojovala s drogovou závislostí.

Záběry z roku 1939. Judy Garlandová a Mickey Rooney pořádají oficiální oběd pro 150 lidí v New Yorku: