Lopezová udělá Vánoce bezdomovcům

"Uděláme si rodinné Vánoce v ulicích Bronxu," uvedla Jennifer Lopezová, která se snaží vnést do nepříliš vlídné čtvrti život. Hodlá během dne obejít známá shromaždiště newyorských bezdomovců a večer uspořádat malý koncert.

"J.Lo obdaruje bezdomovce základními potřebami, které jsou nutné pro přežití v zimě. Nebude chybět nějaké sváteční jídlo a přislíbila také zazpívat několik svých songů," řekl mluvčí charitativní akce, která se uskuteční 25. prosince.

Jennifer Lopezová, kterou pasoval magazín The Hollywood Reporter na desáté místo nejbohatších hvězd v showbyznysu, k bezdomovcům ovšem příliš štědrá nebude. Žádná vánoční hostina, dostanou jen to, co nutně potřebují.

"Jennifer se nikdy při charitativních akcích nepředala. Tvrdí, že stačí přispět svým jménem," uvedl zdroj blízký pětatřicetileté herečce a zpěvačce, která na jednu stranu maximálně šetří, na stranu druhou utrácí marnotratně stovky tisíc dolarů.

Během svého nedávného pobytu v luxusním švédském hotelu tam pobíhala v obyčejných teplácích, ovšem jen několik dnů předtím strávila týden v londýnském hotelu Claridge´s, kde si nechala pokoj vybavit nábytkem z doby Ludvíka XIV. a bílými egyptskými přikrývkami.