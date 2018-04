Londýnské minidortíky upeče pro nevěstu i Praha. Pro sestru dokonce bez lepku

Když máte svůj sen, chodíte po světě se síťkou na motýly. Každou inspiraci, která kolem proletí, se snažíte urputně zachytit, aby vás ke splnění onoho snu zase o kousek posunula.

Londýnská inspirace

Inspiraci jsem sbírala dlouho dopředu. Minulý rok jsem dokonce svou svatební fantazii rozvíjela na studijním pobytu v Londýně. Tam jsem kromě nápadu na svatební šaty narazila i na originální ztvárnění svatebního dortu.

Stalo se to na trhu v Notting Hill. Mezi kejklíři, barevnými šátky a čerstvou zeleninou vykukoval roztomilý stánek s nabídkou všelijakého cukroví. Byly tam sladké preclíčky, šlehačkové zákusky a také slavné anglické "cupcakes". Malé minidortíčky zdobily pestrobarevné lentilky, marcipánové polevy a další veselé dekorace. Hned jsem já i má síťka věděly, že tuhle inspiraci nesmíme nechat uletět.

Mezi nápadem a realizací se však někdy může objevit jistá mezera. Konkrétně v mém případě se z této mezírky stala spíše propast. A najít lávku k jejímu přemostění nebylo vůbec jednoduché. Protože se svatba bude konat v okolí Prahy, se svou představou dortu z Notting Hill jsem oslovila několik pražských cukráren. Přesnou předlohu jsem našla na internetu a svou poptávku specifikovala na jeden větší dort a 50 malých zdobených cupcaků.

Zázrak v podobě tří oříšku se nekonal

Kontaktovat cukrárnu Světozor mi přišlo jako samozřejmost. "Světozor na Můstku" totiž leží na velmi strategickém místě. Když si romanticky dáte sraz "pod ocasem" a vydáte se na zamilovanou procházku směrem ke Karlovu mostu, nejde ho minout. I když svádět prostřednictvím sladkých zákusků je velmi laciný trik, já na to většinou skočila a do cukrárny Světozor jsem se často těšila víc než na toho, kdo mě do ní pozval. Právě proto mě velice překvapila reakce cukrárny na mou poptávku. Slavný Světozor již svatební dorty nevyrábí! Nejspíš se začal pně soustředit na jinou etapu milostného života, totiž na tu "přemlouvací".

Další položku na mém smyšleném seznamu cukráren tvořila jiná známá cukrárna, a sice Erhartova v Praze 7. Dobrou cukrárnu poznáte podle výlohy. Čím více otisků prstů objevíte na jejím skle, tím větší je šance, že si zde pochutnáte. Vždy, když procházím kolem Erhartovy cukrárny, vášnivě ukazuju na vystavené dorty nejen prsty, ale často k výloze přilepím svou celou tvář. Na rozdíl od Světozoru Erhartova cukrárna svatební dorty připravuje. Měla jsem šanci si prohlédnout celý katalog úžasných dortů, ale bohužel na výrobu cupcaků se cukrárna přímo nespecializuje. Na můj dort z Notting Hillu tak na letenském kopci nejspíš nenarazíte.

S nadějí, že mě prostě něco cvrkne do nosu, jsem se vypravila na výlet. Žádný zázrak v podobě tří oříšku se však nekonal. Můj pohádkový optimismus se brzy rozplynul se zjištěním, že cukrárna v Dejvicích (svatebnidorty.cz) požadovaný typ dortu nevyrábí, Lahůdky U Libeňského zámečku zase nedisponují vhodným stojanem a Café Marta na Praze 10 má zase v termínu svatby dovolenou. Ani cukrárna Amarilis s nově otevřenou prodejnou v Praze Hájích neměla s přípravou minidortíků zkušenost. Připadala jsem si jako v grotesce "Šlehačková revoluce" z dvacátých let. Laurel a Hardy zde po sobě hází šlehačkovými dorty tak dlouho, až to nakonec ani není k smíchu.

Dortydomu.cz: jen kousek od Notting Hill

Mé grotesce tedy stále chyběla pointa. Když už jsem to málem v půlce filmu vzdala, úplnou náhodou jsem narazila na e-shop dortydomu.cz.

A jak už to s příběhem bývá, ta nejlepší zápletka se vždy formuje řízením osudu. V elektronickém katalogu byly vystaveny několikapatrové dorty, kulaté i hranaté, asymetrické i pravidelné, pestrobarevné i elegantní, dorty v záplavě naaranžovaných květin či čerstvého ovoce. A mezi touto rozmanitou nabídkou můj zrak spočinul na kategorii "svatební mini".

S mým snoubencem jsme si tedy nevěřícně domluvili schůzku v jejich kamenné cukrárně v Praze 4 Podolí.

Na schůzku dorazila i svatební specialistka, kterou předloha mého svatebního dortu z Notting Hill zaujala a hned nám názorně předvedla, jak by patra veselých minidortíků ozdobila květinami. Seznámili jsme se s ukázkami dortů ve formě "cupcake", které cukrárna doposud měla šanci připravit, ochutnali možné náplně. Dokonce mimo standardní nabídku souhlasili, že pro mou sestru upečou pět dortíků bez lepku. Odešli jsme mile překvapeni, samozřejmě s objednávkou v kapse.

Minidortíková revoluce

Černobílé grotesce jsem tak úspěšně dodala barvy a snad i původní vtip. I když házet po sobě minidortíky by jistě nebylo tak efektní, jako rozplácnout se do šlehačkového dortu. Nechám už na svatebčanech, jak se svou kreativitou naloží. Já zatím budu do svých snových lapačů chytat další inspirace.