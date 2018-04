Malé holčičky chtějí být sexy. V podpatcích si připadají dokonalejší

Oblíbenou zábavou běžného Američana už dávno nejsou jen hamburgery a Disneyland. Když se na Youtube podíváte, co teď letí v USA, narazíte mimo jiné na stále sledovanější talentové soutěže malých holčiček.

Spíš než o talent v nich ale jde o vzhled. Šestileté lolitky v minisukních poskakují po pódiu v lodičkách, mrkají umělými řasami a špulí nalíčené rtíky. A internet zaplavují diskuse o tom, jestli je to nemorální zábava ambiciózních matek, nebo prostě jen roztomilá show.

Odborníci se nicméně shodují, že podobné soutěže – stejně jako třeba telenovely "ze života" puberťáků nebo explicitní videa popových zpěvaček – mohou mít vliv na předčasnou sexualizaci dívek. Podle výše zmíněné studie vědců z illinoiské Knox College o sobě dnes už i nejmenší školačky přemýšlí jako o sexuálních objektech.

V sexy tričku postavičku

Výzkumníci ukázali šedesáti dívkám od šesti do devíti let několik dvojic papírových panenek. Jedna měla vždy těsné, miniaturní, prostě sexy šaty, zatímco druhá byla oblečená do módního, ale volného a více zahalujícího oblečení.

Dívky měly za úkol z každé dvojice vybrat jednu panenku, která nejlépe koresponduje s odpovědí na následující otázky:

Jak sama vypadáš? Jak by sis přála vypadat? Která z panenek by byla ve škole oblíbená? Se kterou z nich by ses chtěla kamarádit?

Výsledky hrály pokaždé ve prospěch "sexy" panenky. U druhé a třetí otázky ji dokonce vybralo kolem 70 % dívek.

"Máme za to, že dívky chtěly vypadat jako svůdnější panenka, protože věří, že svůdnost vede k popularitě a společenským výhodám," řekla vedoucí výzkumu Christy Starrová magazínu LiveScience.

"Potvrdilo se také, že vzorec sexy = populární platí u dívek, ale u chlapců ne. Ženy i muži touží být populární, ale ženy jsou pod mnohem větším tlakem, co se týče atraktivity," dodala.

České děti si zatím raději hrají

U nás naštěstí podobné trendy ještě nevítězí a malé dívky jsou stále ještě povětšinou dětmi a ne karikaturami žen. "Ze své zkušenosti můžu říct, že předčasná sexualizace dívek je spíše menšinovou záležitostí," říká dětská psycholožka Alena Vávrová.

Lolitky na základce Proč chtějí být malé holčičky sexy? Hlavními faktory, které předčasnou sexualizaci dívek ovlivňují, jsou podle dětské psycholožky Aleny Vávrové: 1. matky: "Ukazují dcerám, jak přistupovat ke svému ženství, jak vnímat svou osobní hodnotu, jak zacházet se svým zevnějškem i se vztahy k mužům." 2. média: "Prezentují to, jak společnost vnímá dívky a ženy, co na nich oceňuje, a zároveň ovlivňují názory publika." 3. vrstevnická skupina: "Právě ta formuje trendy a předává je těm mladším. Určuje, čeho si kluci všímají na dívkách, co a jak komentují."

"Je pravda, že vzhledem k vývoji společnosti se hranice puberty posouvá níže, už do věku 10 až 12 let. S ní se pak posouvá i sexuální vývoj dětí, a to jak dívek, tak chlapců. I když ale kráčíme podobným směrem jako USA, tak rapidní věkový posun zatím nepozoruji," dodává.

Podle Aleny Vávrové je v naší společnosti patrný velký vliv médií. "Zabývají se sexualitou celebrit, komentují jejich tělesné dispozice a zaměřují se především na vzhled," upozorňuje. "Pokud tedy dívky v takových informacích hledají návod, jak být ženou, dostává se jim jen velmi málo možností."

Máma a televize

Podle jejích kolegů z Illinois malé respondentky ovlivnila hlavně kombinace dvou vlivů: médií a matek, které se samy stavějí do pozice sexuálních objektů.

Výzkum například zjistil, že dívky, které doma sledují televizi i maminku dlouze se krášlící před zrcadlem, častěji tíhly k "sexy" panence.

V USA mnoho matek doslova ulétlo na tom, že jejich děcko bude hvězda. U nás jsou však takové maminky podle Aleny Vávrové stále spíše výjimkou. "A pokud jde o média, je na rodičích, aby děti chránili před mediální masáží, především tou bulvární," upozorňuje.

Matky by si podle psycholožky také mohly více ujasnit, jak prezentují hodnotu ženství své dceři: "Nejde jen o to, co dcerám říkáme, ale především, co na nás vidí a co od nás slyší, když se bavíme s kamarádkami, s manželem i s ostatními lidmi."

Roli matek vyzdvihuje také Christy Starrová: "Výsledky naší studie jasně říkají, že právě matky hrají klíčovou roli v tom, jak budou jejich dcery samy sebe vnímat. Můžou jim pomoci se zorientovat tím, že je poučí o životních hodnotách a zároveň nebudou samy sebe stavět do pozice pouhých sexuálních objektů."

Důležité jsou ovšem i vztahy s otcem. "Se vstupem do puberty roste význam kontaktu s muži. Pak je také přístup otce a jeho jednání s dcerou, ale i s její matkou, velice zásadní," dodává Alena Vávrová.