Liposukce vás zbaví tuku. Vyberte si jak, kde a za kolik

Liposukci podstupují ženy, v menší

Co všechno se dá odsát * Boky

* Horní a spodní břicho

* Podbřišek

* Zevní a vnitřní stehna

* Přední stehna

* Lýtka

* Vnitřní kolena

*Hýždě

* Oblasti kolem kotníků

* Paže

* Drobné partie pod podprsenkou

* Podbradek

* Zátylek

* Mužská prsa

míře i muži (5 až 7 procent). Nechávají si odsát nejrůznější oblasti, nejčastěji břicho, boky a vnitřní a vnější stehna. Partií, které se dají touto metodou upravit, je ale na lidském těle daleko více.

Můžete si vybrat, zda podstoupíte zákrok jen s místním umrtvením nebo v lokální anestezii - neboli tumescenci. "Tato metoda s použitím místního znecitlivění je nejoblíbenější. Volí ji největší procento žen. Je to šetrná metoda, při které se zpravidla zvládne jedna až dvě partie, u kombinace laseru s vysokofrekvenční vibrační kanylkou většinou tři partie," říká estetický chirurg Martin Tománek z pražské kliniky Laser Plastic.









S narkózou to bylo horší

O liposukci, tedy odsátí tuku z problémových míst, uvažovala paní Iveta z Prahy už delší dobu, ale stále se nemohla rozhodnout. Poslední kapkou pro ni bylo, když ji začali lidé pouštět v tramvaji sednout. Mysleli si, že je těhotná.

"Pro zákrok jsem zvolila brněnskou kliniku. Navrhli mi odsátí v narkóze," říká. Protože zvolila tuto variantu, musela si zajistit předoperační vyšetření, které nyní stojí kolem dvou tisíc korun.

Po několika letech se rozhodla, že podstoupí liposukci znovu. Tentokrát ale zvolila pražskou kliniku a variantu klasickou tumescentní, tedy v lokálním umrtvení. "Nechala jsem si odsát lýtka a udělat korekci spodního břicha laserem," přiznává.

Může tedy srovnávat. "Do celkové anestezie bych už nešla. Velmi dlouho mě to bolelo, měla jsem strašné modřiny a i prádlo jsem nosila několik týdnů. Týden jsem se nemohla hýbat. To po tumescentní jsem šla ještě odpoledne vyzvednout děti ze školky," říká Iveta.

Tělo se napustí roztokem a tuk se odsaje

Ať si vyberete variantu s narkózou nebo v místním umrtvení, lékař nejprve pomaluje fixou partie, které bude odsávat. Dělá se to ve stoje, protože když tělo leží, tuk se rozloží jinak. Tím se zkreslí anatomické poměry.

Nejprve se do problémových partií napustí infiltrační roztok. Ten obsahuje znecitlivující látku a adrenalin, aby oblast nekrvácela a další pomocné látky. Tekutiny se napouští většinou poměrně hodně, počítá se na litry.

Poté chirurg vpraví tenkou kanylu většinou v ohybech, aby jizvy nebyly vidět. Začne odsávat tak, že kanylou manuálně pohybuje nahoru a dolů, aby se nepoškodila svalová vrstva ani kůže. Nebo může použít vibrační kanylu, která kmitá rychleji, což je šetrnější a účinnější (viz. vibrační liposukce).

Hýždě před liposukcí a po zákroku.

Celková nebo lokální? Obojí má své klady i zápory

Nejpoužívanější LIPOSUKČNÍ techniky 1. Klasická liposukce

Označuje se tak odsátí tuku v narkóze. Většinou se dělá několik partií najednou, kanyly jsou silnější a tahají se rukou. Po zákroku je klient hospitalizován, stahovací prádlo nosí 6 až 8 týdnů. - Čtěte reportáž 2. Klasická tumescentní

Označuje se tak liposukce v lokálním umrtvení, při které se dělají jen dvě, maximálně tři menší partie najednou. Místa se před samotným odsáváním napustí tekutinou, která obsahuje mimo jiné i anestetikum. Kanyly jsou tenké, operatér je tahá rukou, po zákroku pacient odchází domů a v podstatě není nijak výrazně omezen. Prádlo se nosí 12 až 14 dní. 3. Vibrační

Technika, jejíž základ je stejný jako u běžné metody, ale kanyly se neovládají manuálně, nýbrž se používají vibrační, jež využívají vysokorychlostní vibrace. Odsávání je účinnější a pro pacienta šetrnější. 3. Ultrazvuková

Základ je opět stejný, ale kanyla, která se zavede do podkoží, která produkuje ultrazvukovou energii. Ta působí na stěny tukových buněk a rozpouští je. Pak se tuk odsaje. 4. Laserová

Do podkoží se zavede kanyla s laserovým vláknem. Nejnovější lasery disponují dvěma frekvencemi – jedna tuk rozpouští, druhá stimuluje podkožní kolagen a tím kůži pomáhá k vypnutí. Ve spojení například s vibrační metodou je to technika velmi účinná.

Klasickou liposukci v celkové anestezii volí lidé, kteří chtějí najednou odsát tuk z mnoha partií najednou. Zákrok je o dost náročnější než u šetrnějších technik. Základ je však stejný: tělo se napustí roztokem a pak se odsává. U klasické se však používají tlustší kanyly i větší podtlak. Jizvy jsou větší, většinou se zašívají jedním stehem. Pacient zůstává na klinice do druhého dne. Je to metoda méně šetrná, lidé pociťují větší bolest, mají větší modřiny a na pár dní jsou vyřazeni z běžných úkonů, tedy i v zaměstnání.

Pak jsou ale tací, a je jich většina, kterým se do narkózy nechce, a po zákroku chtějí dál běžně fungovat. Ti pak volí tumescentní klasickou, vibrační či laserovou techniku. Protože se používá většinou na dvě partie najednou, je řada klientů, kteří jich podstoupí v určitém časovém sledu víc. Rozmezí mezi jednotlivými zákroky může být třeba jen čtrnáct dní.

"Obliba této metody tkví v tom, že přijdete na kliniku a se vším všudy ji za tři hodiny opouštíte. Po zákroku můžete dál dělat běžné věci, za čtyři dny lze dokonce i sportovat. Prádlo se nosí kratší dobu, jizvy jsou miniaturní, nezašívají se," vyjmenovává přednosti Martin Tománek, který se na liposukce specializuje. Za rok provede na šest stovek takových operací.

"Při samotném zákroku jsem si četla, došla jsem si na záchod, povídala jsem si s lékařem a byla mi nabídnuta dokonce káva. Nic mě nebolelo, jen prvotní malý vpich, ale to bylo zanedbatelné," vzpomíná paní Lucie, která podstoupila už šest liposukcí, všechny v lokální anestezii. Nechala si postupně upravit břicho, vnější i vnitřní stehna, kolena, boky a paže. Příjmení si podobně jako paní Iveta zveřejnit nepřeje.

VIDEO: Laserová liposukce. Nejlepší i nejdražší Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Klasická liposukce

Tuková buňka se nemůže zvětšovat donekonečna

Po liposukci se tělo výrazně změní. Tukové polštáře, kterých byste se jinak nezbavili ani dietou nebo cvičením, jsou najednou pryč. Obléknete prádlo, které jste dosud žádné štíhlejší kamarádce nedarovali, protože – co kdyby se povedlo do nich zhubnout.

Je tento stav trvalý? "Pokud má pacient stálou váhu, to znamená, že nepřibírá, zůstane stav po zákroku tak jak je," slibuje doktor Tománek.

Když ale začnete přibírat, tuk se bude ukládat i na odsátá místa, ale podstatně méně. Tukových buněk je v těle omezené množství a neumí se množit ani dělit, jen zvětšují svůj objem. Když podstoupíte liposukci, v těle vám na odsátých místech zbude dvacet až třicet procent tukových buněk z původního stavu. Při tloustnutí se tedy na ošetřená místa usadí, ale jen minimálně.

Metod je více, všechny však vycházejí z klasické techniky

Kromě klasické a tumescentní liposukce existují další vylepšené techniky, jejichž hlavním cílem je ještě větší komfort pro pacienta, to znamená, aby byl zákrok co nejšetrnější a pacienta co nejméně omezil. Patří k nim vibrační liposukce. Běžnou kanylu lékař tahá v podkoží ručně, což může být pro pacienta nepříjemné. Vibrační kanyla využívá vysokorychlostní vibrace, odsávání je tedy šetrnější a účinnější.

Pak existují metody, které kromě odsátí tuku, umějí tukovou buňku rozbít a rozpustit. Patří mezi ně ultrazvuková a laserová. "Od ultrazvukové se ale pomalu upouští. Byly popsány určité potíže s přílišným zahříváním tkání a také větší tendence ke vzniku nerovností. Neříkám ale, že je to špatná metoda – lékař, který ji používá deset let, s ní může mít vynikající výsledky a žádné potíže," vysvětluje Martin Tománek.

Současná metoda číslo 1. je laser

Fakta ze sálu * Výkon trvá minimálně hodinu, při větším rozsahu i dvě či tři. * Množství tuku, které se odsává, je individuální. Pohybuje se od 50 ml až po několik litrů. * Po zákroku musí pacienti nosit elastické prádlo, ale délka jeho nošení se různí. Zatímco po klasické liposukci je to šest až osm týdnů, po tumescentní, vibrační či laserové technice postačí 12 až 14 dní. * Věkové rozmezí klientů je široké. Od 17 do 65 let, nejvíce zákroků ale podstupují převážně ženy od 22 do 40 let.

Současnou top technikou je zřejmě laser v kombinaci s odsáváním. Laser se původně používal jako jediná metoda, při které se nic neodsávalo. Do podkoží se zavedl laserový paprsek, který tuk rozpustil a tělo ho pak pomocí metabolismu vyloučilo. Ovšem výsledek byl na dlouhé lokte: trvalo tři až šest měsíců, než bylo na těle vůbec něco poznat. A lidé tak dlouho čekat nechtějí.

Proto se začala používat kombinace – laser s odsáváním pomocí tenkých dvoumilimetrových vibračních kanyl.

Laserový paprsek v podkoží tuk rozpustí a poté se odsaje. Zbytek se pak vyloučí lymfatickým systémem. Druhá vlnová délka moderních laserů zajistí to, co ostatní metody neumějí: pomůže zatáhnout povislou kůži. Liposukce se s tímto problémem potýká od svého vzniku. Po zákroku totiž začne být kůže svému tělu velká. Někomu se zatáhne bez problému, jinému ne. Záleží na její kvalitě a elasticitě. Laser působí tak, že stimuluje podkožní kolagen a tím kůži pomáhá k vypnutí. Dokáže také minimalizovat projevy celulitidy a strií.

"Dnešní nejmodernější lasery mají nejrůznější teplotní čidla a omezovače, která hlídají teplotní úrovně. Nikdo se tedy nemusí bát nějakého popálení nebo něčeho podobného," vysvětluje Tománek.

Laserová technika, jak je výše popsána, se používá především v Německu, Francii a USA. U nás je málo, protože vybavení a provoz jsou velmi drahé. A protože se metoda stále vylepšuje, musejí se nové přístroje nakupovat třeba i víckrát do roka.

Bezbolestná, kosmetická "liposukce".

Za jednu partii zaplatíte kolem 25 000 korun

Jedna důležitá informace pro začátek – liposukci zdravotní pojišťovny nehradí, vše jde z vaší peněženky. Výše částky závisí jednak na zvolené metodě a také na partii, jež si necháte odsát.

Pokud zvolíte operaci v narkóze a necháte si odsát v podstatě celé tělo, můžete se dostat na částku převyšující šedesáti tisíc korun. K tomu si ještě musíte připočítat cenu za anestezii, hospitalizaci a stahovací prádlo.

Běžná cena za jednu partii, tedy například břicho tumescentní metodou je 20 až 25 000 korun. Laserová stojí o něco více. Na další partie dávají některé kliniky slevu.

"U nás zaplatíte za kombinovanou techniku s pomocí laseru 30 tisíc korun, na každou další dostanete padesátiprocentní slevu. Pokud zvolíte klasickou tumescentní, zaplatíte za první partii 25 000, na další dostanete slevu 15 procent, tedy asi 21 000 Kč, takže ceny jsou srovnatelné. Je to proto, že nechceme, aby si lidé vybírali metodu podle ceny, ale podle toho , co je pro ně nejvhodnější," dodává Tománek.

Vybírejte dobře vybavenou kliniku a lékaře se zkušenostmi

Pokud padnete na internetu na inzerát, že vám odsají břicho třeba za 15 000 korun, je to lákavé, ale pozor. Cena by rozhodně neměla být hlavním kritériem pro výběr kliniky a lékaře.

Podle čeho si tedy vybrat? Určitě vám mohou pomoci reference od známých či příbuzných. Pak se ptejte na vybavení pracoviště. Za zákrok nezaplatíte málo a určitě chcete, aby byl proveden co nejlépe, tedy pomocí moderního přístrojového vybavení.

Co se týče lékaře, zaměřte se na to, jaké má zkušenosti, zda absolvoval odborné stáže či školení a zda se nadále odborně vzdělává. Rozhodně je pro zákrok vhodný někdo, kdo má dlouholetou praxi a dělá liposukce denně než ten, který je provádí výjimečně jednou za čas.