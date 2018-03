Línému rodiči se volná výchova nevyplatila. Syn kouří trávu a nic nedělá

Vždy byl zastáncem toho, že děti se nemají příliš zbytečně opatrovat, že by pro ně rodič neměl dělat první poslední. Měl by je nechat, aby si samy našly, co je baví. „Rodič má pak míň práce, má čas na relax a dítě může jen získat – bude samostatnější a nezávislejší,“ objasňoval svoje názory britský spisovatel Tom Hodgkinson.



Ale co teď, když je jeho nejstaršímu synovi Arthurovi sedmnáct? Hádáte správně, v systému se objevily mouchy.

„Někdy před dvěma lety objevil kouzlo marihuany,“ líčí svérázný filozof. „Celý jeho pokoj páchnul trávou a stal se z něho strašný lenoch. Ani nemohl mluvit, jak byl líný. Jednou jsem k němu vtrhnul a křičel jsem: Co tady děláš proboha? Otevři si alespoň okno, nebo běž ven, začni něco dělat! On na to netečně řekl: Copak se stalo s líným rodičem?“

Při rozhovoru upřímně přiznal i to, že teď, když se Arthur hlásí na univerzitu, musí napsat krátkou stať o sobě a svých zájmech. Vyčetl prý tátovi, že kvůli němu nemá žádné záliby, že ho měl do všeho víc nutit.

Ale znáte to, neexistuje dokonalý rodič, a i kdyby, děti by mu stejně vyčetly právě onu dokonalost.

Tom Hodgkinson si nemyslí, že by vynalezl ideální patent na výchovu. Otevřeně říká, že líné rodičovství je postavené na tom, co je nejlepší pro rodiče, ne pro děti. „Všiml jsem si, jak jsou rodiče kolem mě vystresovaní a unavení. Všichni si z dětí dělali děsnou šichtu, brali starost o děti jako hroznou a úmornou práci.“ A tak popsal svoje zkušenosti a tím snad mnohým lidem ulehčil život. Mnoha Čechům tedy rozhodně ano, protože jeho knihy se v Česku staly hitem.

Hodgkinson si místní popularitu vysvětluje tím, že jeho knihy o hledání volnosti a svobody mají úspěch v zemích, kde se dost tvrdě pracuje. Ale třeba v jižní Evropě, ve Španělsku, Mexiku, tedy obecně v místech, kde je teplo, radit, jak lenošit, nepotřebují. Tam jim to jde přirozeně - tvrdí autor.