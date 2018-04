Lidské chutě mohou odhalit depresi, zjistili vědci

17:40 , aktualizováno 17:40

Chuťové testy by v budoucnu mohly lékařům pomoci odhalit u lidí depresi. V časopise Journal of Neuroscience to uvedli experti z univerzity v Bristolu. Podle nich může pacientovo vnímání chutí zároveň napovědět, jaké léky jsou pro jeho léčbu nejvhodnější.