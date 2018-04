Manželství? Dobrý nápad. V páru budete mnohem šťastnější, tvrdí vědci

"Za štěstí jsme v našem výzkumu považovali osobní spokojenost," vysvětlil jeho vedoucí Stevie C. Y. Yap deníku Huffington Post. "Zjišťovali jsme, jak spokojení se lidé cítí se svým životem jako s celkem, ať už je pro ně důležitá rodina, kariéra, nebo cokoli jiného."

Pozitivní pohled na svět skrz snubní prsten

Výsledky říkají, že ženaté a vdané čeká vyrovnanější stárnutí než ty ostatní. Jejich spokojenost s časem neklesá tolik jako u zbytku světa. Svůj život navíc hodnotí pozitivněji, a to jak z aktuálního pohledu, tak zpětně.

To, že jsou obecně méně spokojení, by snad dávalo smysl v případě těch, kdo zůstanou sami. Existuje však i skupina párů, které spolu žijí, ale z nějakého důvodu, ať už osobního či právního, se do chomoutu nehrnou. Znamená to snad, že takové páry musejí nutně být méně šťastné než ty sezdané?

Psí knížka se taky počítá

"Nemělo by být rozhodující, jestli svatba proběhla, nebo ne. Jde přece o kvalitu rodinného života. I když je samozřejmě možné, že formální svazek dá rodině jistou záruku klidu a bezpečí," podotýká psycholožka Marta Boučková

"V případě, že se rodina rozpadne, mají všichni její členové nárok na část toho, co vybudovala," upřesňuje. "Absence materiálního zabezpečení může některé nesezdané zneklidňovat, ne každý rád žije v nejistotě."

Zdůrazňuje i společenské hledisko a to, že stát tradičně více podporuje formální rodiny. "Pokud však jde o vztahovou stránku, život na hromádce určitě neznamená nevýhodu. I tady mají většinou partneři kontakt s rodiči toho druhého, žijí spolu, vychovávají děti, pomáhají si..."

Také americký výzkumník Yap uznává, že vzorce, které platí na manželské páry, mohou sedět i na ty nemanželské. "Náš výzkum se na ně nezaměřil, ale bylo by zajímavé zjistit, jestli rozhodujícím faktorem je spíše svatba jako taková, nebo dlouhodobý vztah," řekl pro Huffington Post.