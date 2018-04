Nejvíce sexy vegan planety je Australan Liam Hemsworth

„Nikdy jsem neměl chuť na maso. Čím déle maso nejím, tím je těžší si představit, že bych ho zase jíst začal,“ prohlásil herec v jednom z rozhovorů.

Veganem se stal loni a ke změně stravování ho prý inspiroval další známý vegan Woody Harrelson. Hemsworth přiznal, že krátce poté co se stal veganem, míval šílenou chuť na sýr, který ale jíst nemůže.

„Pokaždé, když jsem byl v New Yorku, jednou z oblíbených činností bylo, že jsem si šel dát pizzu. Když jsem byl ve městě a byl teprve pár týdnů veganem, byli jsme s kamarády na pár pivech. Když jsme pak šli a všude kolem byla pizza, říkal jsem si: bože, musím si dát aspoň kousek,“ řekl.



Veganství není stále tak rozšířeno, jak by si Hemsworth přál. A tak se na mnoha místech USA musí spoléhat na své kuchařské umění.

„Opravdu rád vařím. Vlastně jsem byl nucen vařit mnohem víc, když jsem byl v Novém Mexiku, protože tam nenajdete veganskou restauraci. Hodně jsem si vařil taky na střední, to mě bavilo. Vařím hodně fazole, rýži, sladké brambory a čočku... prostě takové ty věci, kdy toho navaříte hromadu a strčíte to do lednice,“ dodal.

Titul nejvíce sexy vegan světa v minulosti organizace PETA udělila třeba Ellen Pageové, Kristen Bellové, Jaredu Letovi, Jessice Chastainové či Russellu Brandovi.