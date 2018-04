Letní menu z Polska ve vaší kuchyni

Kulinářský VÝLET DO POLSKA Když se vydáte do Polska, určitě si zajděte do restaurace na některou ze zdejších specialit: POLÉVKY

Poláci si potrpí na hutné polévky - kromě chlodniku vyzkoušejte také polský boršč nebo kvasný žurek. MASO ATD.

Pokud neochutnáte polskou specialitu bigos připravenou ze zelí, cibule a masa, možná vám přijdou vhod varšavské flaczki (držťky) nebo jazyk po polsku (u nás by se řeklo načerno). RYBY

Na severu každopádně ochutnejte nějaké jídlo z mořských ryb.