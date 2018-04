Letní čas může lidem působit problémy

Zítra opět začíná letní čas a většině lidí, kteří chodí do školy nebo do práce, nastane krušné období, protože si budou muset zvyknout vstávat "o hodinu dříve". Čas se v neděli dvě hodiny po půlnoci posune o 60 minut dopředu. Nejhorší jistě bude pondělní ráno, protože všichni, kdo opustí vyhřátou postel dříve než v 06:54 nového času, vstanou ještě před východem Slunce. Nedostatek slunečního světla je totiž pro lidský organismus mnohem škodlivější než pohled na budík a kratší doba spánku.

Alena Sumová z Fyziologického ústavu Akademie věd řekla, že většina lidí zvládne hodinový posun bez potíží, ale problém vidí spíše v tom, že změna času začíná už v březnu. O měsíc později by to bylo pro občany výhodnější.

Člověk má vrozené biologické hodiny. Jejich periodicita není přesně 24 hodin, ale je zpravidla o něco kratší. Člověk proto potřebuje ranní světlo k tomu, aby se jeho vnitřní hodiny srovnaly s vnější realitou. Po změně času však velká část populace opět začne v stávat do tmy. I když tento handicap žárovka nesrovná, doporučuje Sumová lidem, kteří do nového dne vykročí před východem Slunce, aby rozsvítili a začali den rozcvičkou. To popožene jejich organismus na cestě do aktivní fáze.

Biologické hodiny se sice zpožďují jen o několik minut, ale jestliže by se organismus s odchylkou každý den nevyrovnal, časem by se člověk mohl dostat do opačné fáze, tak jako se to stává nevidomým lidem, kteří takzvaně "volně plynou časem", uvedla Sumová. V některých rodinách se dědí pozměněné geny zodpovědné za chod hodin.

Mutace hodinových genů vedou k tomu, že jejich biologické hodiny běží příliš rychle nebo příliš pomalu. Tito lidé mají daleko větší problémy seřídit se s vnějším časem. Jedná se však o velmi malou část populace.

Podle odborníka na preventivní medicínu Jana Šimůnka může přechod na letní čas zdravotně poškodit některé lidi s psychiatrickými, neurologickými i endokrinologickými diagnózami.

V neděli se mění čas v celé Evropě. Na severoamerickém kontinentě začal letní čas již 11. března, tedy o dva týdny dříve, a skončí o týden později než v evropských zemích. Letní čas v Evropě skončí 28. října.