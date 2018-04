Po čtyřicítce se cítím svobodněji, říká zpěvačka Lenka Nová

Lenka Nová Narodila se před 42 lety a vyrůstala v Brně.

Hraní a muzice se věnuje od dětství.

V jednadvaceti začala zpívat ve skupině Laura a její tygři, první sólovou desku (Nová deska) vydala v roce 2003, další pak v roce 2012 s názvem Psí hodina.

Její zatím poslední album s názvem Čtyřicítka vyšlo v říjnu.

Má sedmiletou dceru.

Dojímají ji hlavně skladby z poslední desky s názvem Čtyřicítka.

„Můžu si dovolit pocity vyjádřit tak, jak bych se při běžné konverzaci neodvážila. Je to takový můj ventil, lepší než psychoterapeut,“ říká Lenka Nová o tom, co cítí při svých koncertech.

Na albu Čtyřicítka jsou všechny texty od Michala Horáčka. Spolu s ním v nadsázce říká, že deska je určená poměrně úzké skupině posluchačů - všem čtyřicetiletým ženám, ale také těm ženám, co jim čtyřicet bylo, a i těm, co jim čtyřicet teprve bude, aby věděly, do čeho jdou.

„Samozřejmě také mužům, aby věděli, jak se jejich ženy cítí, co prožívají. Je to nejosobnější album, jaké jsem zatím natočila,“ říká zpěvačka.

Lenka Nová začínala svoji profesionální kariéru ve skupině Laura a její tygři. Koncerty byly psychicky, ale také fyzicky náročné.

„Byly na úrovni kondičního tréninku. Vždy jsem poctivě propotila dres,“ vzpomíná na tu dobu. „Dnes koncertuji s poněkud tišší a komornější hudbou, tak je důležitá spíš psychická kondice, protože musím předat nějaký příběh a taky zazpívat správně text. Michal Horáček píše rád dlouhé, poměrně květnaté texty, kde se skoro nic neopakuje,“ říká.

A co do života Lenky Nové přinesla čtyřicítka, po které poslední desku pojmenovala? Většinou pozitivní změny. Poslední dva roky má pocit, jako by „teprve“ dospěla.

„Cítím se svobodněji. Zažívám určitý klid. Věci kolem mě mi už nepřipadají tak fatální, vše má nějaké řešení,“ uvažuje Lenka Nová, která se zároveň řídí radou své devětaosmdesátileté tety.

„Užij si to. Čtyřicítka je nejlepší věk. Člověk už tak nějak ví, o čem ten život je, a ještě je relativně zdravej a dobře vypadá.“