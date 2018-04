Co dělám, je prý zvěrstvo proti umělcům, říká vnučka Vladimíra Brabce

Ve svých šestadvaceti letech je již úspěšnou umělkyní, její obrazy se na každé její výstavě vyprodají, má spousty nabídek na ilustrování knih. Přitom je často konfrontována s názory lidí, kteří jí vyčítají, že to, co dělá, není umění.

“To, co dělám, je prý zvěrstvo proti umělcům, kteří studují školy, obětují tomu své mládí a přežívají. Já ale netvrdím, že dělám umění. Maluju. Nemám titul z umělecké školy a je mi to buřt. Malování mě živí od šestnácti, je to moje práce,” vypráví bez známky ublíženosti a naštvanosti Léna Brauner. Aktuálně natáčí svoji první desku a prý se klidně může stát, že za tři roky se místo malování bude naplno věnovat zpěvu.

Na různé soudy a hodnocení své osoby je zvyklá od dětství. Je vnučkou herce Vladimíra Brabce, který se nikdy nezbavil nálepky role majora Zemana.

“Na základní škole mě kvůli téhle dědově roli buď učitelé nesnášeli, nebo mě naopak hýčkali. Přišlo mi to trapný, byl to můj děda a neřešila jsem komunistický seriál,” vzpomíná malířka, která se kvůli tomu, aby nebyla osočována z protekce, v osmnácti příjmení Brabcová vzdala. Na matrice se nechala zapsat jako Léna Virgler, což je příjmení jejího otce.

Mohla si ale vlastně ušetřit práci, rok na to se vdala a stala se z ní paní Brauner. O další rok později porodila dceru Jasmínu, té jsou dnes čtyři roky. Manželství ale neklapalo a skončilo rozvodem. Nepřemýšlela, že by kvůli malé dceři ve vztahu vydržela?

“Kdybychom spolu zůstali, tak bychom se jen hádali, byla bych nešťastná. Nebyla by tam synergie, že chceme dělat věci společně,” vysvětluje Léna Brauner.

“Šťastné dítě má šťastné rodiče. Držet partnerství jen kvůli dítěti je ten nejhorší model. Děti se učí pozorováním, jsou jako opice, tak co jim z takového soužití předáte za poznatek?”

Léna Brauner Narodila se před 26 lety v Praze, občanským jménem je Léna Virgler.

Chodila na waldorfské lyceum, ale studium nedokončila. Od šestnácti se živí prodejem svých obrazů.

Má za sebou několik pouličních výstav v zahraničí, například v Londýně či v New Yorku. Její poslední výstava se konala v Kasárnách Karlín a všechny obrazy na ní byly prodány za pár hodin.

Ilustrovala dětskou knihu Justýnka a asistenční jednorožec. Teď dokončila pro Albatros sedmiletý diář pro ženy, který je plný jejích kreseb.

Populární jsou i její obrázky, které kreslí do talířků ze zbytků čokoládových dortů.

Natáčí svoji první desku, kterou ji produkuje Jiří Burian.

Je rozvedená, ve střídavé péči má dceru Jasmínu (4) a jejím partnerem je Petr Pufler, light designér známý pod pseudonymem Světlonoš.

Dceru s exmanželem vychovává ve střídavé péči, týden se tak naplno věnuje jí, týden pak své práci a malování. Léna Brauner je ale také aktivní na sociálních sítí, konkrétně na Instagramu, kam vyvěšuje videa ze svého soukromí. A v těch často účinkuje i její dcera. Řešila, jestli ji tenhle online život nemůže ovlivnit?

“Právě teď jsem to řešila hodně,” přiznává malířka. “Jasmína je ale úplně jiné dítě, než jsem byla já. Já jsem introvertní holka z Brd, která nejradši utekla s papírem a tužkou do lesa, stranila se kolektivu. Ona je exhibicionistka, co miluje společnost, dělá si snadno kamarády, okamžitě zapadne do kolektivu. Když by byla jednou herečkou, vůbec by mě to nepřekvapilo.”

Podívejte se na ukázku ze seriálu, kde hrál Lénin dědeček majora Zemana: