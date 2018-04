Lékaři musí rozhodnout o osudu slovenských siamských dvojčat

O tom, zda je z technického hlediska vůbec možné děvčátka oddělit, rozhodnou nakonec chirurgové. "I kdyby se je podařilo oddělit, nebudou z nich dvě zdravé holčičky," dodal Janda.

V příštích týdnech se musí podrobit speciálním testům a podle nich lékaři usoudí, jak budou postupovat dál. Tvrdí sice, že zdravotní stav dvojčat je stabilizovaný, bojí se však případných komplikací. "Je tu například veliké riziko infekce," soudí Janda. Děvčátka mají naštěstí oddělenou centrální nervovou i vylučovací soustavu. Největším problémem je ovšem trávicí trakt, který mají společný.



Specialisté navíc upozorňují, že k případnému oddělení dvojčat mohou přistoupit, až jim bude sedm či osm měsíců, a to jen v případě, budou-li zcela zdravá. Navíc by obě holčičky čekala řada dalších operací, které by odstranily vrozené vady páteře či bederních kloubů. "Byl by to extrémně náročný zákrok. Je na rodičích, aby posoudili všechna rizika," upozornil docent Janda a dodal: "Bohužel již nyní musím říct, že ani po případné operaci by děti nebyly zcela zdravé." Podle Jandy je pro rodiče taková situace obrovským šokem také proto, že těhotenství probíhalo zcela normálně. "Je to velice smutné, taková pomsta přírody," říká Janda



Podobný případ siamských dvojčat měla motolská nemocnice před sedmnácti lety. Děti však byly spojeny hrudní kostí a měly společný systém srdce a cév a zemřely asi do tří dnů, uvedl Janda. Již pouze fakt, že se děvčátka v Rožňavě na východním Slovensku narodila, je určitým "zázrakem". Podle statistických údajů jedna siamská dvojčata obvykle připadají na přibližně 50.000 porodů, ale jen malé procento z nich přichází na svět živé. Polovina z nich umírá do několika hodin po porodu. První úspěšné oddělení siamských dvojčat bylo provedeno v prosinci 1952 v USA.



Podle docenta Jandy je příčinou narození siamských dvojčat skutečnost, že se vajíčka v prvních dnech vývoje zcela neoddělí. Za normálních okolností by se narodila identická dvojčata. Odborníci tvrdí, že sedmdesát procent siamských dvojčat jsou děvčátka (ani to však nedokážou zdůvodnit) a tři ze čtyř se rodí mrtvá nebo do čtyřiadvaceti hodin umírají.