Lék na předčasnou ejakulaci? Špeky

Naopak svalovci trávící denně hodiny v tělocvičně naopak mají problémy s předčasným výronem semene nejčastěji.

Důvod? Podle sexuologů z turecké Univerzity Erciyes za vše mohou ženské pohlavní hormony. Tvoří se v tukových polštářích a ovlivňují negativně sexuální výkonnost mužů. Zhoršují právě erekci, produkci spermií a opožďují také ejakulaci.

"Muži s nadbytečnými tukovými zásobami tvoří více hormonu estradiolu, který narušuje chemickou rovnováhu mužského těla a způsobuje oddálení vyvrcholení," tvrdí experti z Univerzity Erciyes. Zatímco štíhlí muži potřebují k dosažení orgasmu v průměru 1,8 minuty, muži obézní v průměru 7,3 minuty.

Pravdou ale je, že tato výhoda je zřejmě jediná. Z jiného průzkumu, který uveřejnil britský list Metro a kterého se zúčastnilo 2 000 mužů, totiž vyplynulo, že 43 procent z nich kvůli nadváze nevidělo své přirození už alespoň dva roky. A nezanedbatelných 16 procent Britů si už ani nepamatuje, kdy svůj penis viděli na vlastní oči naposledy.

Pokud se tedy výsledky průzkumu zevšeobecní, znamená to následující: 2,5 milionu mužů v Británii má takovou nadváhu, že si nevidí na své přirození. Bylo by sice velmi zajímavé srovnat čísla s ostatními národy, ale zatím nejsou známé.

Raději Viagru než dietu

Snad ještě více znepokojivé je, že většina mužů by se svou váhou něco podnikla jen za velmi drastických okolností. Více než 50 procent účastníků studie uvedlo, že by se snažili zhubnout, jen pokud by se za své vzezření opravdu styděli. Další přiznali, že by o dietě uvažovali, kdyby začali mít problémy s erekcí nebo jim začala růst prsa.

"Je jasné, že hodně britských mužů má ke zdraví a hubnutí velmi váhavý přístup. K seriózním úvahám o zdraví je většinou přinutí jen něco velmi drastického," říká Mandy Cassidyová, terapeutka pracující pro Lighterlife, zadavatele výzkumu.

Někteří muži dokonce přiznali, že by si dokonce oholili část ochlupení, aby jejich penis vypadal větší. Jiní zase uvedli, že by v případě poruch erekce raději začali používat Viagru nebo jiné pomůcky, než by přistoupili na dietu.