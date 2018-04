Lejla Abbasová o Kocábovi i o úrazu na lyžích

Vizitka Lejla Abbasová (31) moderovala několik televizních pořadů jako reality show Big Brother nebo Sama doma.

(31) moderovala několik televizních pořadů jako reality show Big Brother nebo Sama doma. Byla mluvčí Ligy etnických menšin v České republice a koordinátorka projektu adopce na dálku.

Založila nadační fond Asante Kenya a Projekt Medela.

V lednu 2009 se stala tiskovou mluvčí ministerstva pro lidská práva v čele s Michaelem Kocábem. Jejich pracovní vztah později přerostl v poměr. Poté, co se o tom dozvěděla veřejnost, na vlastní žádost z pozice odešla.

Je bezdětná, nyní žije s Michaelem Kocábem.

"Na lyžích jsem stála v dětství dvakrát a pokaždé jsem se dramaticky zranila. Na základní škole jsem si způsobila oboustrannou zlomeninu kotníku, takže jsem měla asi půl roku sádru a ještě dlouhou dobu potom zdravotní problémy, na gymnáziu na kurzu jsem si zase hned první den vyhodila koleno," vzpomíná na své lyžařské zkušenosti.

Teď v únoru si stoupla na lyže asi po šestnáctileté pauze znovu. "Vypůjčila jsem si oblečení po kamarádkách a překvapivě jsem do okamžiku, než jsem byla pochválena, ani jednou nespadla. Až v momentě, kdy mi ostatní řekli, že mi to jde, tak jsem spadla z vleku." Moderátorka se pak vydala na české svahy ještě jednou, ale při poslední jízdě před odjezdem domů upadla tak, že skončila v nemocnici. Má vážně zraněné koleno. S lyžováním zřejmě definitivně končí.

"Jsem absolutní sportovní antitalent, šel mi jedině tanec. Hlavně nejsem soutěživý typ, nebaví mě se za něčím hnát, abych překonávala toho druhého pro pocit, že budu na chvíli první. To mi nic neříká," říká Lejla Abbasová.

Moderátorka poprvé promluvila také o svém vztahu s bývalým ministrem a muzikantem Michaelem Kocábem.

"Teprve teď jsem zjistila, co je to budovat vztah. Já, která jsem šla do vztahu vždycky na sto procent a měla jsem pocit, že se obětuju nejvíc na celém světě, že se dokážu přizpůsobit, tak jsem najednou zjistila, že to není pravda. Až s Michaelem jsem si uvědomila, co to znamená dělat velké kompromisy, umět se hodně upozadit, přehodnotit sebe samu. Pro mě je to každodenní boj," přiznává Lejla Abbasová.