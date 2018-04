Lazy Eye: Svůj byznys jsem si postavila na oční vadě

Vizitka Hana Noble (31) se narodila v Praze. Vystudovala dějiny umění.

Pracovala v galeriích, od roku 2012, kdy založila značku Lazy Eye, se věnuje šití a prodeji šatů ve stylu padesátých let. V podnikání ji ovlivnila stáž v Londýně a cesta do New Yorku a Los Angeles.

Šije šaty v limitovaných edicích, které jsou věnované buď nějakým společenským akcím, nebo odrážejí roční období. V nabídce jsou ale i kalhoty, košile, doplňky, kabáty, plavky a další oblečení.

Jejím mužem je Američan Tyler Noble, který už deset let žije v Česku a učí angličtinu.

Poválečným způsobem oblékání se inspirovala ve vintage obchodech v Londýně a v Americe. Tam nakoupila spoustu starých modelů, podle kterých si pak doma v Česku nechala ušít nové šaty. Měla jich tolik, že byla škoda je jen nosit, tak se začala věnovat stylingu při focení do módních časopisů nebo šaty půjčovala pro focení. A protože byl o oblečení velký zájem, začala šaty také šít. Z původního koníčku se stal byznys.

Ženy, které si chtějí vzít oblečení z dílny Lazy Eye, musejí mít podle Hany Noble především osobní kouzlo. "Potýkáme se s tím, že naše zákaznice, které jsou zvyklé nosit trička, úplety, pohodlné věci, najednou v našich šatech zjistí, že nemohou dýchat, cítí se sevřené. Aby šaty dobře vypadaly, musejí být vypasované, což obnáší to, že člověk ztratí určitý komfort. Žena najednou nemůže být shrbená, šaty ji nutí sedět rovně. Ale tak to má být, žena má vypadat hezky žensky," říká Hana Noble.

Odmítá však, že by její oblečení bylo nepohodlné. Naopak. "Naše šaty jsou daleko pohodlnější než třeba džíny. Navíc ušetříte spoustu času postáváním před skříní, vymýšlením kombinací, zkoušením. To jsem zjistila rychle, když jsem šaty začala nosit. Už neřeším, co na sebe. Sáhnu po nich, obleču je a jdu. Když je chladno, natáhnu si ještě svetřík, mám tři v jednoduchých barvách, a vyrazím ven. Šaty nosím dokonce i do lesa," říká podnikatelka, které jméno podniku dala její oční vada.

"Když jsem začala dělat dýdžejku, chtěli po mně, abych si vymyslela nějaké jméno. Plácla jsem Lazy Eye (líné oko) a nakonec mi to přišlo docela vtipné, tak jsem u toho už zůstala," říká Hana Noble. S oční vadou se už narodila a jako dítě si od ostatních dětí kvůli tomu vyslechla spoustu nepříjemných poznámek.

"Děti umějí být kruté, samozřejmě se mi smály, ale máma mě vždycky uklidnila. A pak jsem taky měla sestřenici Barču, ochránkyni. Byla silná a velká, a když se mi někdo smál, zmlátila ho a byl klid," vzpomíná. V dětství podstoupila řadu operací, často byla v nemocnici. Dnes už jsou jiné možnosti, a kdyby chtěla, její vada by se dala odstranit. "Říkám si, že je to zbytečné. Nevím, proč bych to dělala. Vidím dobře, nemám kvůli tomu žádný zdravotní problém, jde jen o estetickou záležitost. Naučila jsem se udělat z vady přednost," tvrdí Hana Noble.