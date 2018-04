Měla jsem strach, abych dítě v devětačtyřiceti donosila, říká Linney

Pouze blízcí přátelé a rodina věděli o tom, že Laura čeká dítě. „Patřila jsem do skupiny těch starších matek, co si pořizují teprve první dítě. Čekala jsem na něj velmi dlouhou dobu a chtěla jsem si být naprosto jistá, že je vše v pořádku. Že ho donosím a bude zdravé, než s tou informací půjdu ven,“ sdělila herečka v americké show Live with Kelly.

Laura prý těhotenství nikdy nechtěla skrývat a velmi se těšila na to, až se světu pochlubí s radostnou novinou. Protože měla ale strach, aby těhotenství nezakřikla, raději informaci do světa nepustila.

„Nebylo to úplné skrývání, jen jsem to veřejně nikde neříkala,“ pokračovala s tím, že se na tom dohodla se svým partnerem a souhlasila to i rodina.

Když se pak dítě narodilo, bylo to pro mnoho lidí velké překvapení. „Všichni mi říkali, že jsem tajnůstkářka a ptali se, proč jsem se skrývala. Já se ale neskrývala a nakonec stejně všichni pochopili, proč jsem tuto informaci veřejně nikde nehlásila,“ sdělila.

Herečka by chtěla dodat odvahu všem ženám po čtyřicítce, které už pomalu přestávají doufat, že by se staly matkami. Laura na svého vysněného chlapečka Bennetta čekala dlouho, ale nakonec se dočkala a cítí se nesmírně šťastná.

Laura Linney na newyorské premiéře filmu Genius (6. června 2016):