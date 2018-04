Laura Bushová boduje modrýma očima

U svých krajanů si získala větší popularitu než jejich prezident. A vede i ve světových žebříčcích obliby prvních dam.

Laura Bushová navštíví i Lobkovický palác

První dámě Ameriky se bude v Česku věnovat manželka českého prezidenta Livia Klausová. Provede ji Jižními zahradami Pražského hradu a ukáže, co nabízejí sbírky starších českých dějin Národního muzea v Lobkovickém paláci. Laura navštíví také Strahovský klášter. "Tlumočníka potřebovat nebude, protože paní Livie umí perfektně anglicky," informoval iDNES.cz mluvčí Hradu Petr Hájek.

To ona změnila Bushe

„Je jako Gibraltar. Jako ta skála,“ komentoval kdysi Lauru otec současného prezidenta. Právě její vyrovnanost vhodně vyvažuje horkokrevnost jejího manžela George W. Bushe.

Prý ho v roce 1977 změnila k nepoznání. Z proutníka, kterého zajímaly ze všeho nejvíc bujaré večírky a jehož známí vídali nejčastěji s lahví v ruce, proměnila v příkladného tatínka svých dcer. Nynější prezident tehdy definitivně odložil sklenku a začal vážně mluvit o tom, že uvěřil v Boha.

Nejmenovaní blízcí prezidentského páru vysvětlovali tuto neuvěřitelnou proměnu přitažlivostí Laury. „Může za to její nepřekonatelný šarm. Její hluboké modré oči na vás hledí a jako by říkaly: Musíš uposlechnout Lauru Bushovou. Musíš poslechnout Lauru Bushovou!“ Když George W. Bush prvně kandidoval na prezidenta, měla jeho žena velkou obavu. „Jediné, čeho se bojím, je ztráta soukromí,“ řekla americkým novinářům.

Brzy nato se vzdělaná, nenápadná knihovnice, které bylo ze všeho nejlíp v křesle s klasickým ruským románem v ruce, najednou ocitla v záři světových reflektorů.

O manželovi: „Pan Hrr, aby šel v devět na kutě“

Většinou působí distingovaně, ale občas Ameriku zaskočí. Před dvěma lety například před televizními kamerami nejprve skákala svému muži do řeči a nakonec ho označila za „pana Hrrr, aby šel v devět na kutě“. Američané nevěřili svým uším. Paní Bushová se ukázala tak trochu jako „zoufalá manželka“.

Jindy zase Laura Bushová, která, jak prozradil její návrhář, rovná oblečení do skříně zásadově podle odstínu, podcenila výběr šatů.

Před několika měsíci totiž přišla na ostře sledovaný společenský večírek v šatech, které měly v sále další tři ženy. A dvě z nich měly dokonce stejný účes. Laura Bushová tehdy zachovala dekorum a červené šaty za 8500 dolarů od Oscara de la Renta si šla převléknout. Problému si však ještě předtím stihly povšimnout televize.

Krom těchto malicherných prohřešků však novináři na příkladnou Lauru málokdy něco najdou. Ti bulvární alespoň vytrvale, ale marně spekulují o chystaném rozvodu prvního páru.





Laura Bushová - celým jménem Laura Lane Welch Bush - se narodila 4. listopadu 1946 ve městě Midland v Texasu jako jediné dítě Harolda Bruce Welche a Jenny Luise Hawkinsové. V sedmnácti řídila v Midlandu auto, přejela křižovatku a narazila do jiného auta. Zahynul její spolužák. Nikdy proti ní nebylo vzneseno obvinění. Za republikána Georgea W. Bushe se jednatřicetiletá demokratka Laura provdala v po tříměsíční známosti v listopadu 1977. Pracovala jako učitelka a knihovnice. Mají dvě dcery, dvojčata, Barbaru a Jennu, které přišly na svět po pěti letech manželství, v době, kdy už pár uvažoval o adopci. Vloni na podzim jí lékaři na noze úspěšně vyoperovali rakovinu kůže. V Praze byla na návštěvě před pěti lety.

George: Bůh mi říká, jdi a vyžeň je

Bez své Laury by George W. Bush možná v čele USA nestanul

Prezident Spojených států se v předvolební kampani v roce 2000 s plnou vážností definoval jako „soucitný konzervativec“. Kdyby to řekl v 70. letech, leckoho by rozesmál.

Tehdy jako kongresmanův syn, který dělal celé rodině ostudu, spíše soucit vzbuzoval. Ze všeho nejraději se projížděl v rychlých autech a ráno se po divokých večírcích probouzel z těžké kocoviny. Jednou ho dokonce chytila policie opilého za volantem, podruhé ho přistihla při výtržnictví.

Na konci 70. let najednou přestal s pitím a zřekl se svého dosavadního života. Označil ho za „nomádské období“. George W. Bush si přivedl domů tichou knihovnici Lauru Welchovou a obrátil se na víru. Od té doby čte Bibli a pravidelně se modlí. Stal se příkladným otcem svých dvojčat, dcer Barbary a Jenny. A začal si budovat politické pozice, ač předtím o státnickou kariéru nejevil zájem.

A George W. Bush překvapil znovu. Nejprve se stal guvernérem Texasu a v roce 2000 vyhrál nejdramatičtější a nejdelší volby amerického prezidenta v dosavadní historii země, když těsně porazil Ala Gora.

Pak už se mohl usadit v Oválné pracovně Bílého domu. Ani tam zprvu příliš nezářil. Nebyl schopen říct, kdo je prezidentem Pákistánu či Ukrajiny, a celá planeta si utahovala z jeho přeřeknutí.

Pak přišlo 11. září. Prezident, jehož dosud nikdo nebral příliš vážně, se začal projevovat jako nekompromisní bojovník proti světovému terorismu. Národ se po úderu Al-Kajdy sjednotil a Bushovi tehdy důvěřovalo 88 procent Američanů.

„Mé kroky řídí Bůh“

O dva roky později se Američanům podařilo v podzemní kobce lapit Saddáma Husajna a hrdinou v této válce byl opět Bush junior. Mnohé Američany si naklonil tím, jak se při výkonu své funkce dovolával Boha. „Mé kroky řídí Bůh. Říká mi, Georgi, jdi a vyžeň teroristy z Afghánistánu. A já to udělám,“ řekl například palestinskému ministrovi zahraničí Nabilu Shaathovi v roce 2003.

Do roku 2005 se mu, i přes první kritiku mise v Iráku, poměrně vedlo, a tak nemusel Američany dlouze přesvědčovat, aby pro něj hlasovali znova. S přehledem porazil i svého druhého protikandidáta - tentokrát Johna Kerryho - v prezidentských volbách v roce 2005.

Pak však začala popularita 43. amerického prezidenta prudce klesat. K antibushovským náladám v Americe, které podněcovala hlavně zpackaná poválečná obnova Iráku, přispěl i hurikán Katrina, který tragicky poničil New Orleans, a neschopnost vlády při katastrofě rychle zasáhnout.

V loňských kongresových volbách převálcovali demokraté republikány, ale žezlo nadále pevně drží Bush. Ještě 18 měsíců, které mu zbývají do konce volebního období.