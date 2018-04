Látkové pleny se vracejí. Mají své výhody, ale pohodlí rodičů to není

Důvod první: Peníze

Ekonomická stránka věci hovoří jednoznačně ve prospěch látkových plen. Je u nich sice nutná vyšší počáteční investice v řádu několika tisíc korun, ale dál už platíte jen za vodu, energii a prací prostředky. I u látkových plen je na trhu větší množství výrobků v různé kvalitě a cenových relacích.

Cenu plenky lze výrazně srazit v případě použití u více dětí. Pokud neplánujete početnou rodinu, můžete látkové plenky nakoupit, nebo prodat v internetových bazarech. Jednorázové plenky jsou rozhodně dražší (jejich cena navíc od nového roku stoupla s rostoucí daní), průměrně stojí 5 korun za kus a náklady se nijak výrazně nesnižují délkou používání (pouze pokud použijete méně plen za den).

Důvod druhý: Ekologie

Jednorázové plenky tvoří obrovské množství odpadu, který u nás končí na skládkách, nebo ve spalovnách. Odhaduje se, že jedno dítě vytvoří díky vysoké savosti plenek až jednu tunu odpadu. Ale nemusíme jednorázovky hned zatracovat. Stačilo by zatlačit na obce, aby se začaly více zajímat o možnosti recyklace. V kanadském Torontu nebo na Novém Zélandu existují recyklační programy, díky kterým mohou rodiče používat jednorázové plenky (týká se to i dalších hygienických pomůcek s vysokou savostí) a nemít špatné svědomí, že zaneřádí životní prostředí. Naopak, mohou myslet na to, že použité plenky jejich nejmenších pomáhají hnojit pole.

Látkové plenky zatěžují životní prostředí trochu jiným způsobem než jednorázové. Je nutné je vyrobit a následně prát, což spotřebovává energii, vodu a prací prostředky (ekologicky smýšlející rodiče se proto uchylují k přírodním pracím práškům, jako jsou mýdlové ořechy, ale ty mají nižší čistící schopnosti). Jednorázové plenky zase potřebují pro výrobu absorpčních gelů ropné produkty a buničinu.

Důvod třetí: Zdraví

Významným důvodem, proč někteří rodiče volí látkové plenky, je pohodlí miminka a obava o jeho zdraví. Jednorázové pleny obsahují různé parfemace, bělidla a další chemické látky, které mohou u citlivých jedinců vyvolávat alergie. Někteří rodiče zase zastávají názor, že dítě v látkové plence není v takovém suchu jako v jednorázové, což mu usnadní učení na nočník.

I látkové pleny mají i svá negativa

Zatím by se mohlo zdát, že látkové plenky mají pouze samé výhody. Proč je tedy nepoužívají všichni? Pro mnoho rodičů je v každodenním shonu s malým dítětem nejdůležitější, jak praktické je používání plenek. Od vašeho dětství se toho mnoho změnilo, ale látkování stále vyžaduje více práce. Plenka se musí po použití namočit (počůrané plenky je možné skladovat nasucho) do kbelíku s víkem a s přídavkem vonného oleje. Minimálně jednou za dva dny je nutné obsah vyprat, předtím je lepší plenky v gumových rukavicích propláchnout a odstranit největší nečistoty. Z toho důvodu jsou látkové plenky méně vhodné na cestách, kdy je nemůžete ihned odmočit a musíte s sebou nosit znečištěné pleny.

Jak se v plenkách vyznat?

Rodiče, co by rádi používali látkové pleny místo jednorázových, ale nemají čas na jejich údržbu, by mohl zachránit plenkový servis. Tato služba (u nás funguje zatím jen v Brně, měsíční servis přijde na 1 400kč) v mnoha západních zemích jednou za týden vyzvedne špinavé plenky a vymění je za čisté.

Pokud se rozhodnete pro investici do látkových plenek, mohou vás zmást velké rozdíly v cenách, které se odvíjejí od použitého materiálu. Může jím být třeba bambus, konopí nebo froté na vnitřní plenky. V porovnání s plenkami, ve kterých jsme byli zabaleni my, nemají takovou savost, ale stačí je prát na 60 °C a nemusí se žehlit.

Pokud nechcete plenku skládat, jsou k dostání i praktičtější plenky ve tvaru kalhotek bez zapínání, které pouze zafixujete svrchní plenkou. Svrchní kalhotky se pak vyrábí z PVC (nejstarší a nejméně funkční typ, ale kvůli neprodyšnosti hrozí opruzeniny), s polyuretanem (modernější a dražší varianta, která již dovoluje přístup vzduchu) a z vlny (ty samy dokážou nasát vlhkost a jsou zcela prodyšné, při nošení průběžně prosychají).

K dostání jsou už i plenkové kalhotky nebo kalhotky pop-in. Ty se na rozdíl od klasických látkových plenek neskládají z vnitřní plenky a svrchních kalhotek, ale připomínají spíše jednorázové plenky. Na trhu jsou také přídavné sací vložky a separační plenky, které částečně ochrání plenku před stolicí (a usnadní praní) a odvádí vlhkost od zadečku.

Látkové plenky se nevyrábějí v tolika různých velikostech jako jednorázové, proto je u nich větší riziko zašpinění dětského oblečení. Některým rodičům ani po čase prostě nevyhovují, a tak je lepší je před nákupem vyzkoušet. Na internetu je možné objednat menší balení na vyzkoušení, abyste nemusela hned investovat několik tisíc.

Jaké byste zvolili pro své děti pleny?