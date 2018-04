Láska je podle Smoljaka námětem na román

Duchovní ´spoluotec´ českého génia Járy Cimrmana režisér a herec Ladislav Smoljak svatého Valentýna neslaví. Neznamená to však, že by lásku a cit odmítal. Láska, jak zdůraznil, je pro něj naopak velmi významným pojmem. Poprvé se Smoljak zamiloval ve druhé třídě do své kamarádky Marcelky. Podrobnosti o svém prvním vzplanutí však odmítl prozradit.