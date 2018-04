Lásce v zaměstnání nahrává i stres

ŠEST TYPICKÝCH PROFESÍ

Učíte v mateřské škole nebo fáráte pod zem? Pak se můžete stavět na hlavu a lásku v práci nepotkáte. Naopak jiné profese jsou milostnými pletkami proslulé.

Takřka celý národ se svého času dojímal, nebo naopak popuzoval nad příběhem lásky zadumané zdravotní sestřičky Iny a ambiciózního primáře Blažeje z kultovního televizního seriálu Nemocnice na kraji města.

Proč právě ve „špitále“ přeskakují jiskry častěji?

Zdravotníci patří k profesím označovaným termínem „pomáhající“, a vydávají tak v práci ještě něco víc, než jsou vědomosti a um.

„Tam, kde se lidé pohybují na hraně bytí a nebytí, nemohou chybět emoce. Kvůli dlouhodobému stresu jsou doktoři a sestřičky častěji ohroženi takzvaným syndromem vyhoření. Milostné či sexuální vzplanutí tady bývá vítaným ventilem,“ vysvětluje brněnský psycholog Jiří Brančík.

V nemocnicích, kde jsou noční služby a přesčasy, také více než jinde platí, že příležitost dělá zloděje. Trošku jiný důvod zvýšeného výskytu milostných afér hledejme ve světě sportu. Reprezentují ho novodobí gladiátoři, kteří jsou cvičeni k tomu, aby bojovali a bavili národ.

Současný sport je však zároveň velký byznys.

Tlak na sportovce sílí a oni se tu a tam zatouží vzepřít. Jak lákavé je pak pro fotbalisty národního týmu zašpásovat si na pokoji s dívkami chabé pověsti, jako se to stalo letos na jaře. A pak, sportovci obvykle kypí zdravím a jejich organismus funguje jako dobře seřízený stroj. Sex proto bývá jeho nutnou součástí.

Oč menšími svaly se pyšní politici, o to větší a rozpínavější mívají ego. Jeho součástí bývá také zvýšená ctižádost upoutat příslušníka opačného pohlaví. Mezi státníky se vyskytuje větší koncentrace ješitů, kteří si rádi ověřují, že je o ně zájem. Vždyť americký prezident Clinton málem přišel o úřad kvůli tmavovlasé kypré stážistce Monice Lewinské.

Se stejným cílem a nakonec i díky podobným vlastnostem pasou v zaměstnání po příslušnících opačného pohlaví i vysocí manažeři.

„Také do jejich osobnostní struktury bývá vepsáno nabobtnalé ego. Mít k ruce sličnou reprezentativní asistentku, silné auto a pořádný šatník, to dotváří jejich image,“ popisuje psycholog Petr Šmolka. Ani jejich práce nikdy nekončí a vyžaduje vysoké nasazení, což si žádá kompenzaci.

Ačkoliv existují stabilní herecké páry, jako jsou Jana Hlaváčová a Luděk Munzar, Iva Janžurová a Stanislav Remunda nebo manželé Viktor a Jana Preissovi, třpytivý svět showbyznysu a umění bývá zhusta líhní vztahů prchavých a proměnlivých.

Častěji tu polarizuje láska a nenávist, popisy bouřlivých rozchodů jsou vděčným a nevyčerpatelným zdrojem senzací bulvárních médií.

Odborníci to vysvětlují tím, že se tu potkávají senzitivní lidé, méně konvenční, zvyklí pracovat s emocemi.

„Herci, zpěváci, režiséři, tanečníci mají obvykle zvýšenou potřebu emotivních zážitků. Pasou po nových podnětech a jedním z jejich osvědčených zdrojů bývají právě milostné vztahy,“ míní psycholog Brančík.

Jinou podobu mívají vzplanutí za dveřmi tichých vědeckých pracoven, které jsou královstvím rozumu. I tam se někdy dlouho svítí a vědci často bývají onou pověstnou tichou vodou, která však břehy nešetří.

Také dennodenní zápas o nové poznatky a citace v prestižním odborném tisku vyčerpává. Společné bádání je vášní, která nutí dát hlavy dohromady, a od splynutí duší často bývá už jen krůček k tělům.

„Tohle ovšem platí spíš pro vědce moderního pragmatického střihu, který se víc podobá manažerovi,“ soudí Jiří Brančík. „Není to už teoretik z doby manželů Curieových, zalezlý v akademických zdech.“

1. NEMOCNICE

PROČ? Lékaři a zdravotní sestry hledají lék na stres. Slouží přesčasy a mají noční služby.

ZNÁMÉ PÁRY:

- Předseda České onkologické společnosti Jiří Vorlíček + jeho žena Hilda, zdravotní sestra

- Bývalý ministr zdravotnictví David Rath + manželka Eva, lékařka, stejně jako jeho přítelkyně Renáta Horká

- Bývalý ministr zdravotnictví Luděk Rubáš + manželka Jana je zdravotní sestra

2. SHOWBYZNYS

PROČ? Umělci snadno podléhají emocím. Přitažlivost podněcuje i kult těla, vztahům nahrává společně strávený čas při filmování a při turné.

ZNÁMÉ PÁRY:

- Zpěváci Hana Zagorová + Štefan Margita

- Režisér Karel Kachyňa + herečka Alena Mihulová

- Herci Veronika Žilková + Martin Stropnický

- Zpěváci Kurt Cobain + Courtney Love

- Režisér Federico Fellini + herečka Giullieta Masinová

- Režisér Carlo Ponti + herečka Sophia Lorenová

3. POLITIKA

PROČ? Osobnosti, které se pohybují v politice, mají silné ego, chtějí si dokazovat, že jsou sexy. Moc navíc působí jako afrodiziakum.

ZNÁMÉ PÁRY:

- Členové ODS Mirek Topolánek + Lucie Talmanová

- Bývalý americký prezident Bill Clinton + prezidentská kandidátka Hillary Clintonová

- Francouzští socialisté Ségolene Royalová + Francois Holland

4. MANAGEMENT

PROČ? Stejně jako politici mají i vysocí manažeři moc, chtějí reprezentovat, bývají sebevědomí.

ZNÁMÉ PÁRY:

- Ocelářský magnát Tomáš Chrenek + Dušana Chrenková, tisková mluvčí jeho firmy

- Bývalý šéf Světové banky Paul Wolfowitz + jeho přítelkyně Shaze Rizaová, bývalá zaměstnankyně banky

5. SPORT

PROČ? Sportovci jsou fyzicky zdatní, někteří mají sex jako ventil, někteří ho dokonce potřebují pro optimální sportovní výkon.

ZNÁMÉ PÁRY:

- Atleti Roman Šebrle + Eva Šebrlová

- Atleti Emil + Dana Zátopkovi

- Tenisté Stefi Grafová + Andre Agassi

- Tenisté Tomáš Berdych + Lucie Šafářová

- Atleti Jaroslav Bába + Denisa Ščerbová

6. VĚDA

PROČ? Partnery pojí zaujetí pro společný obor a také hodiny přesčasů.

ZNÁMÉ PÁRY:

- Fyzici Marie Curie - Sklodowská + Pierre Curie

- Eva Syková, ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR + Josef Syka, jenž se zabývá výzkumem mozku

- Jiří Bartek + Jiřina Bartková, oba pracují na výzkumu rakoviny v Kodani

Milostné vztahy na pracovišti v pěti bodech

Proč vznikají?

Románkům na pracovišti se daří i proto, že firmy mají tendenci zaměstnávat lidi s podobnými hodnotami.

Spolupracovníci bývají přibližně stejně staří a mají podobné zájmy.

Jak je to v cizině?

K intimním vztahům v práci se zaměstnavatelé v různých zemích stavějí odlišně. V Japonsku je většina firem striktně zakazuje přímo v pracovní smlouvě.

V USA podniky přijímají opatření k eliminaci milostných románků. Americký expert na sexuální harašení James Nilsen má za to, že sex na pracoviště prostě nepatří.

Muži podle něj často využívají svého postavení, naopak ženy svou kariérou častěji na vztah v důsledku doplácejí.

Tolerancí ke kancelářskému sexu naopak oplývají evropské státy jako Německo, Holandsko či skandinávské země.

Jak je to v Česku?

V zákoníku práce nejsou zakotvena žádná pravidla typu – partneři nesmějí patřit do stejného týmu či oddělení ani být ve vztahu podřízený –nadřízený. Ve firmách to bývá úzus, který lze zakotvit v interních předpisech.

Jaký je typický pár?

Ženatý muž ve věku 30 až 40 let a svobodná, zhruba o deset let mladší žena.

Kde se vztahy pěstují?

V některých firmách rodinného typu si naopak zakládají na úzkých vazbách mezi zaměstnanci. A vypočítávají klady – pracovník nemá důvod ze zaměstnání spěchat, je v něm rád a každé ráno se do kanceláře těší.