Lásce naproti. Jak najít toho pravého?

Chcete lásku? Tak jí jděte naproti. Pokud se před ní budete schovávat za barikádu strojené nezávislosti, tak vás jen tak nepotká. Budete-li však upřímně milovat sama sebe a vnímat každý den jako příležitost zažít něco pěkného, pak vás prdelatý andílek Amor dlouho čekat nenechá. Stačí, když mu ukážete, na koho má namířit svůj šíp...

Spolužáci ze školy

Možná, že jste toho pravého už kdysi znala, jen vás to tehdy před lety nenapadlo. Schválně, kdy jste se naposledy viděla s lidmi se základky nebo ze střední? Obnovte nepoužívané kontakty, rozhoďte sociální sítě a uspořádejte abiturientský večírek.

Kromě více či méně šťastně zadaných spolužáků a spolužaček chlubících se fotografiemi dětí a rodinných sídel se určitě dostaví i sympaťák Ondra, který toho sice nikdy moc nenamluvil, ale zato má slušnou práci, kabriolet z roku 1965 a něžný pohled plyšového medvěda. Nevypadá sice ani jako Johnny Depp či Colin Firth, ale léta mu přidala na mužnosti. A ke svému překvapení zjistíte, že už hodinu posloucháte, jak vám vysvětluje, co je to vačková hřídel. A ani trochu vás to nenudí.

Kamarádi vašeho bratra

Mít mladšího bráchu je v pubertě hrozný opruz, protože ho musíte hlídat, uráží vaše oblečení, ujídá vám čokoládu a má trapné poznámky na adresu vašich kamarádek. V dospělosti ale zmíněného sourozence jako když najdete, zejména tehdy, když vám táhne na třicet a pro samou práci jste se zapomněla zadat.

Mladší bratr (pokud ovšem nepropadl herním konzolím nebo nepracuje jako IT specialista) totiž disponuje nespecifikovaným počtem pohledných, vtipných a svobodných přátel. Že na vás nejsou zvědaví? To byste se divila!

Stačí se nenápadně vetřít na oslavu bratrových narozenin na chatě nebo se přidat k jeho partičce vyrážející na hory do Francie. Váš osobní šarm a absence nevhodné konkurence slibují minimálně příjemný večer (který se klidně může proměnit v celá desetiletí po boku pana Božského).

Kolegové z práce

Doby, kdy se ve velkém vyráželo na zábavy, plesy, procesí nebo poutě, kde bylo hafo příležitostí k seznámení, jsou fuč. Dneska žijeme tak rychle, že často nemáme ani čas zajít si na oběd, nebo se sejít s kamarádkou na kafe, natož vyrazit naproti lásce. Jak ve víkendové příloze MFD říká psycholog Jeroným Klimeš: "Většina z toho už neexistuje a na diskotékách je kravál, že se tam s nikým neseznámíte. Lidé se mají šanci seznámit v práci, ve škole a konec."

Tak nepromrhejte jednu z posledních šancí a rozhlédněte se po firmě, kde pracujete. Není ten kluk od vedle sympaťák? Nevypadá váš šéf docela dobře? Neusmívá se na vás ten kluk v recepci víc než na kolegyně? Chyťte příležitost za pačesy a dejte najevo zájem. Kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale taky se nikdy neseznámí.

Virtuální přátelé

Myslíte si, že všichni nezadaní lidé na Facebooku, ICQ a internetových seznamkách jsou úchyláci, chudáčci, psychopati a beznadějné trosky? No, možná že na dost z nich to sedí, ale pokud ještě vynecháte ženáče, kteří se chtějí nezávazně bavit, a předpubertální vtipálky, pak se tam najde minimálně stovka docela fajn chlápků. Těch, kteří prostě v běžném životě dosud nepotkali tu pravou. Těch, kteří se stydí chodit do seznamovacích barů, nepřipadají si dost hezcí nebo dost průbojní. To ovšem neznamená, že to nejsou super parťáci pro život.

Nebo ještě líp: zalogujte se na server milovníků koní, cyklistů, amatérských fotografů nebo lidí s vášní pro vaření. Záleží na tom, co zrovna vás baví. Protože mezi lidmi se stejnými zájmy najdete spíš spřízněnou duši než na univerzální seznamce či prostřednictvím rande naslepo.

Dobrodruzi všeho druhu

Jestliže máte špetku odvahy, odvážné srdce a hodně nevybrané dovolené, pak můžete trochu zariskovat a zkusit potkat lásku v trekových botách a s krosnou na zádech, na lyžích, na motorce nebo pod vodní hladinou. A to i v případě, že v posledních dvaceti letech patřilo mezi vaše nejodvážnější kousky zdolání půdy úřadu, kde pracujete, nebo venčení rotvajlera vašeho nemocného bratra.

Muži, kteří milují dobrodružství, bývají charakterní, stateční, nezávislí, rozumní a tolerantní, což jsou ideální vlastnosti pro vašeho budoucího partnera (už proto, že váš bývalý byl neurotik, který se rozplakal, když došlo máslo, který nesnesl vaši matku, který propadal záchvatům paniky, když jste přišla z práce o půl hodiny později). Srdce dobrodruha bývá sice poněkud odolnější vůči ženským svodům, které zavánějí závazky, pokud ale dokážete sbalit svých pět švestek do miniaturního batohu a spát ve stanu v mrazu i v horku, necháte se pokousat komáry, nebudete zbytečně fňukat a víc než týden se obejdete bez sprchy a žehličky na vlasy, máte téměř vyhráno.

Odměnou za zmíněné útrapy vám budiž nepoznané krásy světa, překvapivé zážitky, milování v lese i na břehu řeky před zraky udivené zvířeny... A jediné, čim si budete stoprocentně jistá, bude vědomí, že za tímhle chlapem byste šla třeba na konec světa. Stejně jako on za vámi.