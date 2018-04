Lákají mě místa, kde se dobře jí, říká kuchařka Lenka Požárová

3:40 , aktualizováno 3:40

Úspěšná autorka kuchařek Což takhle dát si … Lenka Požárová by ještě před pár lety měla teď zkraje jara pořádný frmol. Jako úspěšná daňová poradkyně by dávala dohromady kupu přiznání. Možná by je vyplňovala dodnes, kdyby nenarazila na klienta, který ji bral za nepřítele a před kterým bylo nutné vše schovávat.