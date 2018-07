Nejmladší miliardářka světa Kylie Jennerová vydělala na svých rtech

Podle časopisu Forbes se majetek této mladé ženy pohybuje okolo 900 milionů dolarů, tedy v přepočtu 20 miliard korun. Prvních 100 tisíc dolarů si vydělala už v roce 2011, kdy se stala tváří laků na nehty Nicole by OPI. Na jejím bohatství má však lví podíl vlastní kosmetická značka Kylie Cosmetics, jejíž je Kylie 100% vlastníkem.

Kylie Kristin Jennerová je dcerou Kris Jennerové a olympijského vítěze v desetiboji z roku 1975 Williama Bruce Jennera, který si však v roce 2015 nechal změnit pohlaví a od té doby je z něho Caitlyn Jennerová. Mladá miliardářka má o rok starší vlastní sestru Kendall a z matčiny strany čtyři nevlastní sourozence. Sestry Kim, Khloé, Kourtney a bratra Roba Kardashianovi. Z otcovy strany má další čtyři nevlastní sourozence.



Na televizní obrazovce se Kylie objevila už v roce 2007, kdy jí bylo deset let. Tehdy se začala vysílat reality show Keeping Up with the Kardashians, která zaznamenávala každodenní strasti i slasti celé její rozvětvené rodiny. Právě díky ní se stejně jako její sestry katapultovala mezi nejsledovanější celebrity na světě.



Na televizní show se nabalily další pořady, kde vystupují jednotlivé sestry. Díky podnikavosti jejich matky, která má produkční agenturu, se postupně všechny uchytily v módním a kosmetickém průmyslu.

Kylie chodila do soukromé základní školy, hrála ve školních divadelních představeních a patřila do týmu roztleskávaček. Středoškolská zábava i maturitní ples ji ale minuly, protože od 15 let se učila doma se soukromým učitelem. „Musela jsem všechny své kamarády ze školy přestat sledovat na sociálních sítích. Asi si všichni mysleli, že je nesnáším, ale já jen nemohla vidět, jak tam přidávají fotky, například z maturitního plesu a tak. Působilo by mi to hroznou bolest,“ přiznala magazínu Vogue.

Modelka a návrhářka

Poflakování s kamarády ze střední vyměnila za přehlídkové molo a natáčení videoklipů. Poprvé se na mole objevila v roce 2012, kdy předváděla punkový outfit značky Abbey Dawn, za kterou stojí známá rockerka Avril Lavigne. V roce 2013 se pak společně se sestrou Kendall prošla po mole v rámci charitativní přehlídky, která byla součástí newyorského týdne módy. Od té doby se této prestižní módní události účastní pravidelně. A obléká modely proslulých návrhářů, jako například Alexandera Wanga.



Společně se sestrou se v roce 2013 pustily do tvorby oděvní kolekce Kendall & Kylie pro značky PacSun a Topshop, která měla ještě několik úspěšných pokračování. Stejně tak se vrhly i na vlastní šperky, které pod hlavičkou Pascal Mouawad’s Glamhouse uvedly o pár měsíců později. O rok později si dopřály řadu kabelek a bot, na které spolupracovaly s designérem Stevem Maddenem.

Rty jako vlajková loď

V listopadu 2015 spustila Kylie vlastní kosmetickou řadu Kylie Lip Kits. Stejně jako je výrazný zadek poznávacím znamením nevlastní sestry Kim Kardashianové, u Kylie jsou to jsou její ústa. Proto je její kosmetická značka postavena na rtěnce a tužce na rty. První set na rty za 19 dolarů byl vyprodán během minuty.



V té době se hodně spekulovalo, zda jsou rty Kylie chirurgicky upravené. Ona sama to dlouho odmítala s tím, než přiznala, že je v nich dočasná výplň.

„Bylo mi 15 a měla jsem mindrák ze svých rtů. Byl to jeden z mých prvních polibků a ten kluk se svěřil, že nečekal, že budu umět dobře líbat, protože mám tak malé rty. To mě zranilo,“ svěřila se v jedné z epizod své show Life Of Kylie.



Kdykoliv uvedla nové odstíny, během pár minut bylo zboží beznadějně pryč. Ke rtěnce a tužce postupně přibyly další šminky, oční stíny, tužky na oči a korektor.

Od svého založení značka prodala výrobky v hodnotě přes 630 milionů amerických dolarů. Obří výdělky má především z limitovaných kolekcí. V listopadu 2016 její prázdninová kolekce vydělala 19 milionů dolarů během 24 hodin.

Impulsem k založení vlastní kosmetické řady bylo jako u jiných celebrit to, že nemohla najít vhodnou kosmetiku. Najala si externí firmu, aby vymyslela set na rty, který by k sobě perfektně pasoval. Pak už stačilo jen umístit výrobky na svůj instagramový profil a úspěch na sebe nenechal dlouho čekat.

Síla sociálních sítí

Právě sociální sítě jsou hnacím motorem Kylie. Fanoušci jsou lační jakýchkoliv fotografií a touží nepřetržitě sledovat její soukromí. Právě díky sociálním sítím se mohli podívat na fotky dcery Stormi Webster, kterou má s rapperem a producentem Travisem Scottem. Nebo na to, jak si nechala ze rtů odstranit výplň.

Stala se jednou z nejsledovanějších celebrit na Snapchatu. Poté, co letos v únoru oznámila, že kvůli redesignu na něj přestane chodit, klesla hodnota společnosti o 1,3 miliardy dolarů.

Zatímco na Facebooku má „jen“ něco málo přes 21 milionů fanoušků, Instagramový profil čítá 112 milionů sledovatelů. Proto si také může dovolit účtovat za jeden sponzorský příspěvek až milion dolarů.