O čem mluvit, když chcete děti ochránit před on-line nebezpečím

Téměř polovina rodičů řešila za minulý rok se svými dětmi problém, který se týkal bezpečnosti na internetu. Čtvrtina z nich ví o tom, že jejich dítě bylo na internetu kontaktováno neznámým člověkem a pět procent potvrdilo, že se jejich dítě setkalo s kyberšikanou. Vyplývá to z výsledků průzkumu společnosti Microsoft mezi více než pěti sty českými rodiči ze září 2016. Internet je pro děti rizikové prostředí a rodiče si musí uvědomit, že pravděpodobnost setkání s nebezpečnými jevy není jen teoretická.

„V dnešní době není možné dát dítěti notebook nebo tablet a nechat ho s ním o samotě v domnění, že samo pochopí, jak se ve světě internetu zorientovat a chovat. Ani za zdmi bezpečného bytu nebo domu není uchráněno i před tím nejhorším,“ říká odbornice na kyberkriminalitu Lidija Zavoralová. A dodává, že menším dětem bychom měli před hraním přepnout tablet nebo telefon do režimu Letadlo, díky kterému nebudou mít přístup na internet.

„Důležité je s dítětem mluvit o tom, co ho baví, čím žije, jaké nové hry nebo skupiny na sociálních sítích sleduje a které ho oslovují. To vše je pro rodiče zásadní informace, kterou by neměli brát na lehkou váhu, a sami by si měli zkusit tyto hry zahrát, najít si skupiny, o nichž dítě mluví. Nestačí si jen najít recenzi na danou hru, protože ta často může být dílem marketingu za účelem zvýšení prodeje,“ dodává Lidija Zavoralová.

Pro rodiče, kteří nejsou ve virtuálním světě úplně ve svém živlu, může být trochu nejasné, co mají se svými dětmi vlastně řešit. Většina z nich si vzpomene na to, že se s neznámou osobou z internetu nemají děti setkávat v reálném životě, případně zvládne nainstalovat rodičovský zámek zamezující přístupu na nevhodné stránky. Ale jak poradit dítěti proti kyberšikaně?

1. Dávej pozor před spolužáky i cizími lidmi

Nejprve dítěti vysvětlete, co to vlastně kyberšikana je. Je to druh nepřátelského až agresivního chování od kohokoliv vůči komukoliv pomocí internetu nebo mobilu. Může to být zveřejňování fotek a videí, které dítě zesměšňují, ponižování a nadávky na sociálních sítích, v diskuzích nebo na jiných stránkách. Pokud váš potomek okupuje sociální sítě dnem i nocí, připojte se také občas a sledujte aktivity ohledně jeho účtu.

„Zbystřete, pokud na vaše dítě někdo útočí v on-line diskuzích, rozesílá o něm urážlivé e-maily nebo ho smskami zastrašuje a vydírá,“ radí Michaela Pišiová z Linky bezpečí, kam se děti s problémy s kyberšikanou obracejí o radu.

Pozor dejte i na situace, kdy se vaše dítě připojí k nadávkám nebo posměškům vůči neoblíbenému spolužákovi. Pro mnohé rodiče je těžké si to připustit, ale i vaše milované dítě může šikanovat ostatní.

2. Chraň svá hesla

Je zcela v pořádku, pokud je váš potomek důvěřivý, učte ho však důvěřovat s rozmyslem. Chrání si svoje osobní údaje a hesla, aby je nikdo nemohl zneužít? Heslo by neměli znát ani ti nejlepší kamarádi, je to zkrátka tajemství.

Heslo by mělo být dostatečně silné, aby odolalo i snaze o nabourání. Nezapomeňte proto, že k zabezpečení účtu slouží nejen písmena, ale i číslice a znaky. Snažte se vymyslet něco originálního, protože jméno vašeho prvního mazlíčka nebo oblíbeného seriálu je to první, co každý vyzkouší.

Nenechte se ukolébat ani tím, že vaše dítě před nikým nic netají, a nemá tedy důvod chránit svá hesla. Mohou být zneužita k rozesílání spamů z jeho účtu, k šíření nelegálních obsahů, ale i ponižování vašeho potomka před kamarády a spolužáky. Napadení dětského účtu je ostatně podle výše uvedeného výzkumu vůbec nejčastější hrozbou na internetu, řešilo jej 27 % rodičů, kteří zaznamenali problém s on-line životem svých dětí.

3. Neříkej o sobě všechno

Vaši drobečci se možná aktivně zapojují do sociálních sítí, o nichž jste vůbec netušili, že existují. Děti se tímto způsobem baví, seznamují nebo sdílejí své zážitky. Touto cestou si také budují sebevědomí, utvářejí názory nebo řeší trápení. Pomozte vaší dceři či synovi pochopit, že vyhledávání nových kontaktů není nic špatného, musí si však chránit svoji pravou identitu. Nikdy totiž doopravdy nevědí, kdo sedí na druhé straně.

Ze soutěžního kvízu, který na přelomu roku 2016 prověřil znalosti 27 tisíc školáků dětí a dospívajících ve věku 8 až 18 let vyplynulo, že největší obtíže při bezpečném chování na internetu českým dětem dělají otázky související se sdílením osobních údajů a fotografií.

„České děti si v testech vedly velmi dobře a na vysvědčení by z teoretických znalostí bezpečného chování na internetu v průměru dostaly lepší dvojku. Přesto se najdou oblasti ke zlepšení. Děti by měly zpozornět pokaždé, když je někdo v on-line prostředí žádá, aby uvedly svoje jméno, adresu či datum narození. Pro více než třicet procent uživatelů internetu ve věku 8 až 12 let je obtížné rozeznat, jaká míra zveřejnění citlivých údajů je ještě bezpečná,“ uvedla k výsledkům Lucie Časarová, vedoucí projektu Kraje pro bezpečný internet. To, že je sdílení osobních údajů dlouhodobější problém, potvrzuje i srovnání s výsledky minulých ročníků, kde děti rovněž nejčastěji chybovaly v těchto otázkách.

Z výsledků kvízu dále vyplývá, že u 30 % dětí obou zkoumaných věkových kategorií panuje obdobná nejistota v názorech na sdílení fotografií, které rovněž patří mezi citlivé informace. Dětem je potřeba zdůrazňovat, že pokud se dostane jejich osobní fotografie do nepravých rukou, může to pro ně mít závažné následky. Potvrzují to konkrétní případy počítačové kriminality, v nichž velice často najdeme opakující se vzorec: dobrovolné či vynucené poskytnutí intimních fotografií druhé osobě.

4. Na podezřelé zprávy nereaguj

S podezřelými zprávami na internetu se již setkalo mnoho z nás. Mohou to být pokusy o seznámení, falešné žádosti o pomoc či vylákání osobních údajů. Například Policie ČR aktuálně vyšetřuje případ nezletilé dívky, jež přijala na sociální síti Facebook přátelství s neznámými chlapci a začala si s nimi psát. Po čase si začali zasílat fotografie a nakonec i intimní fotografie. Ve chvíli, kdy chlapci žádali stále intimnější fotografie, se dívka svěřila matce, která upozornila policii. Případ se do dnešního dne nepodařilo objasnit. Dívka je ve špatném psychickém stavu a netuší, zda se její fotografie někde na internetu neobjeví.

Nejlepší obranou vašeho dítěte je proto na takové zprávy vůbec nereagovat, tedy ani odmítnutím. I to totiž může druhé straně stačit k navázání konverzace. Informace si můžete naopak ukládat jako důkazy, pokud by činnost pokračovala.

„Kyberšikana může na rozdíl od šikany probíhat nepřetržitě. Stačí být on-line. Pamatujte, že to není chyba vašeho dítěte a všechno se dá řešit. Naslouchejte mu, budete možná překvapeni zkušenostmi, které již stihlo nasbírat,“ nabádá rodiče Michaela Pišiová z Linky bezpečí a dodává, že pokud si nebudou rodiče vědět rady, mohou se obrátit na Rodičovskou linku.