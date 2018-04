Květiny pro manželku Čok nejprve očuchá

Svatý Valentýn se v rodině rockera Viléma Čoka příliš nedrží. Ne snad proto, že by z jeho manželství láska vyprchala. Právě naopak! "S manželkou slavíme naši lásku minimálně jednou týdně. Proto je pro nás takový svátek zbytečný," řekl Vilém. Květiny nosí Vilém Čok své ženě vícekrát do roka, než vyžadují svátky. Podle jeho odhadu to bývá tak jednou až třikrát do měsíce. A požadavek na květinu je jasný: musí vonět.