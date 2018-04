Důchodkyně propadla kulturistice a posiluje třikrát denně

16:20 , aktualizováno 16:20

Janice Lorraine (73) z Nového Jižního Walesu se i po sedmdesátce věnuje kulturistice. Té přišla na chuť v pětapadesáti letech, kdy potřebovala v životě nějaký nový impuls, který by ji postavil na nohy. Všem důchodcům vzkazuje: „Nevzdávejte to, dokážete cokoliv, co si usmyslíte.“