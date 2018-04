Kulinářské cesty Jamieho Olivera

Chcete získat kuchařku Jamieho Olivera? Pusťte si už zítra na webu ona.idnes.cz kousek z jeho pořadu (DVD se záznamem několika dílů je dostání s papírovou ONOU DNES, která vychází každé pondělí). Stačí, když správně odpovíte na otázku související s ukázkou. Podobnou hádanku vám položíme i v příštích pěti týdnech. Každý týden pak vylosujeme tři výherce a pošleme jim Oliverovu kuchařku.

První Jamieho recept, na který jsem narazila, byl slaninový sendvič. Zahajuje jím svoji druhou kuchařskou knihu Šéfkuchař bez čepice se vrací. Nevěřila jsem vlastním očím - recept zněl: Osmažte na pánvi tlustý plátek slaniny, ve výpeku opečte po obou stranách dva plátky bílé veky. Vložte slaninu mezi ně, zmáčkněte a jezte. Je ten člověk tak drzý, nebo tak geniální? říkala jsem si, jenže to už mi tekly sliny a šla jsem do obchodu pro slaninu a veku.

Tohle je kouzlo Jamieho Olivera - kluka, který si šlape na jazyk, chodí v otrhané parce a do restaurací vchází přes kuchyň. Jeho vaření není ani objevně nové, ani neobvykle chutné, je prostě uvolněné, jednoduché a velmi, velmi lákavé.

Stačí se na něj chvilku dívat, jak v některém ze svých kuchařských programů nahrubo krájí cibuli, jednou rukou vytahuje pánev a druhou na ni chrstá olej a natahuje se do skříněk pro koření, a víte, že tohle není žádný reklamní panáček. Tenhle kluk vaření opravdu rozumí a navíc - jeho recepty se snad ani nedají zkazit.

Jde totiž s kuchařským trendem a staví svoje jídla na superkvalitních a jednoduchých surovinách i receptech. Žádné omáčky a exotická semínka - prostě rajčata, lilek, nějaká ta ryba, houby, trochu sýra a prásk s tím na stůl - nechte si chutnat.

Klacek v kuchyni

Jamie se narodil před dvaatřiceti lety v Essexu, ve vesnici jen 10 kilometrů vzdálené od londýnského letiště Stansted. Její jméno - Clavering - má souvislost s kořením zvaným hřebíček a Jamieho otec tam vedl a dodnes vede jednu ze dvou místních hospod. Jmenuje se The Cricketers a těší se velkému zájmu gurmánů z Anglie i zahraničí.

V kuchyni v The Cricketers se Jamie pohyboval a pracoval už od osmi let. V šestnácti šel studovat Westminster Catering College (přestože se chvilku zabýval myšlenkou, že prorazí jako bubeník s kapelou Scarlet Division) a pak nabírat další zkušenosti v praxi. Vařil, pekl a smažil ve Francii, Itálii, pak v Londýně. Tři roky byl kuchařem známé restaurace River Café a díky tomu se dostal do televize - to když u nich natáčeli dokument o vaření. Jamie doslova a do písmene "ukradl" show pro sebe a jen se dokument odvysílal, nestačil brát telefony od produkčních společností, které mu nabízely vlastní kuchařskou show.

Byl v pohodě, byl svůj a hlavně úplně jiný než ostatní slavní televizní kuchaři v té době. Delia Smith byla a je tak trochu tuhá "teta", Nigela Lawson je sexy bohyně a Gary Rhodes šarmantní šedovlasý kuchařský "vlk". Nikdo nevyjížděl na nákup surovin na skútru na trh, nezdravil se s kuchaři u zadních vchodů do restaurací a neutíral si při vaření ruce do zadních kapes u džín. Jamie si to všechno klackování mohl dovolit, protože bylo velmi dobře znát, že tenhle kluk není žádná rychlokvaška. Že už má přes svoje mládí něco odvařeno.

V letech 1998 a 1999 odvysílal dvě neuvěřitelně úspěšné série Šéfkuchaře bez čepice a do dnešního dne natočil dalších šest seriálů o vaření a napsal osm kuchařských knih.

Patnáctka

Naděje svých ctitelek zmařil v roce 2000, kdy se v létě oženil se svojí láskou ze školních let, Juliette. V předmluvách ke svým knížkám jí říká "moje stará" a ona rozhodně nijak neprofituje z toho, že má doma slavného kuchaře.

Slavný kuchař má totiž takových projektů a nápadů, že se doma pohybuje přesně jen tak dlouho, aby stihl zplodit dvě dcery, Poppy Honey (Mák Med) a Daisy Boo (Sedmikráska Bú). Do porodnice za tou druhou utíkal dokonce za doprovodu televizních kamer od natáčení pořadu Jamie´s Kitchen.

V něm šlo o dobrý nápad vzít patnáct teenagerů z ulice, kteří byli na nejlepší cestě začít krást, fetovat nebo se alespoň poflakovat životem, a dát jim šanci - Jamie je naučí vařit a dá jim práci v nově otevřené restauraci s názvem Fifteen.

Televizní diváci mohli sledovat, jak Jamie bez zábran huláká na holku, která chodila pořád pozdě, jak vyhodil kluka, který byl moc laxní, a jak velmi pomalu, krok za krokem vyráběl z bandy pouličních děcek zaujaté kuchaře. Projekt měl v Londýně takový úspěch, že další Fifteen brzy otevřel v Amsterodamu, pak v Cornwallu a nakonec v australském Melbourne.

Ještě před projektem Fifteen vařil Jamie pro svou pojízdnou show na jevištích divadel po celé Anglii, Austrálii i na Novém Zélandě. A po projektu Fifteen si zase vzal do hlavy, že vylepší stravování v dětských školních jídelnách. A to skutečně nebylo jednoduché.

Vyvezl pár desítek kuchařek z londýnských škol na jakýsi tréninkový tábor, kde překonával jejich despekt a snažil se jim vysvětlit, že čerstvé suroviny a zdravá jídla neznamenají tunu práce navíc. Ba naopak. V reklamním klipu k téhle akci se změnil na tlusťocha varujícího před tím, co vyroste z malých Angličánků, když budou dál jíst tučná a nezdravá jídla. Bouřlivý celonárodní úspěch sice nezaznamenal, ale zase je z toho velmi živý televizní pořad a určitě i dost škol, kde se vedení jídelny rozsvítilo v hlavě.

Provařený obličej

Dnes je Jamie Oliver kromě skvělého kuchaře i skvělým marketingovým materiálem. V roce 2005 byl vyhlášen nejvlivnějším člověkem britské gastronomie a předběhl tak dokonce i Sira Francise Mackaye, šéfa cateringového gigantu Compass Group. Dělá reklamu řetězci supermarketů Sainsbury´s, australským potravinám Pam´s a vínům Yalumba a vytvořil i svou vlastní řadu nádobí Tefal.

Se šéfkuchařem bez čepice se kamarádí kdekdo slavný od Brada Pitta po Tonyho Blaira, ale má i hodně svých odpůrců. Třeba za to, že v jedné televizní show podřízl na začátku ovci, kterou pak připravoval, nebo že dost nevybíravě nadával matkám, které dávají dětem do školy nezdravé svačiny.

Jeho poslední akce je ale bez debat chvályhodná. Připravil tenkou kuchařskou knihu, která se v překladu jmenuje Jamieho malá kniha velkých dobrot. Když si ji za tři libry koupíte, půjde celá její cena na konto charitativní organizace Comic Relief. Navíc si můžete se svými dětmi podle Jamieho připravit oblíbený anglický ovocný koláč flapjack.

Jamieho následovníci

Kritici jim vyčítají, že příliš napodobují styl Jamieho Olivera, ale Kluci v akci - Filip Sajler a Ondřej Slanina - přesto nebo možná právě proto zaujali svým televizním pořadem i tištěnými kuchařkami hodně diváků a čtenářů.

Filip Sajler (28) má bronzovou medaili z kuchařské olympiády v Erfurtu, je držitelem řady ocenění z mezinárodních kuchařských soutěží a už vařil v prestižních restauracích v USA, Německu i u nás. Dnes pracuje jako brand manažer u potravinářské společnosti.

Ondřej Slanina (23) je přes své mládí šéfkuchařem v pražské restauraci Dahab, má praxi z mnoha dalších velkých restaurací u nás a byl členem pražského kulinářského týmu, se kterým také získal bronzovou medaili z kuchařské olympiády v Erfurtu.