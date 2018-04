Kuličky lásky

Do vychladlého rozpuštěného tuku zamícháme sušené mléko, moučkový cukr a vodu. Vypracujeme těsto, na prkýnku z něj vyválíme váleček, který nakrájíme na špalíčky. Do každého kousku vložíme oloupanou mandli, vytvarujeme do kuličky a obalíme v kokosu.