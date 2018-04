Kromě mě všichni věděli, že si přítel užívá i s jinými

Brzy mi bude padesát, jsem rozvedená, děti mají svůj život. Už jsem si ani nemyslela, že mě to může potkat. Můj přítel ovšem asi tak zamilovaný není, i když tvrdí, že jsem pro něj ta jediná.

Má v hotelu zvláštní privilegia, je osobním přítelem majitele. Chodí sem dle libosti a neomezeně využívá zdejších služeb. Ze začátku mně to připadalo sexy, trávili jsme noci v apartmá, užívali si ve vířivce.

Asi před měsícem jsem ale zjistila, že nejsem jeho jediná. Celý hotel věděl, že když nejsem v práci, vodí si do wellness mladé holky.

Úplně mě to srazilo na kolena. Nejenom psychicky, ale i zdravotně. Začala jsem mít velké problémy se štítnou žlázou. Doktorka říká, že to mohl odstartovat velký stres. A ten jsem právě zažila.

Možná jsem žárlivá normálně, možná až moc. Kdo ví? V práci se už nikomu přímo podívat do očí. Věděli to a nic mi neřekli, zatímco já ze sebe dělala pitomce.

Je mi teď pořád špatně. Začaly mi padat vlasy, mám zašedlou pleť, mám pocit, že jsem zestárla o deset let. Můj přítel se jen směje, že dělám z komára velblouda, že o nic nešlo, ale já se s tím nedokážu vyrovnat.

Mám pocit, že už to dál nezvládnu. Měla bych se s ním rozejít, ale nedokážu to. Když ho vidím, podlomí se mi kolena, přitom mu nemůžu odpustit. Co mám dělat?

