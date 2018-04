Sedm signálů, že je vaše manželství v krizi a rozvod na spadnutí

Je to už pár let, co jste si na radnici nebo v kostele slíbili věrnost až za hrob a soužití v dobrém i zlém, ale poslední dobou se vám to nějak vymyká? Pokud se váš partner najednou začal chovat jinak než dřív, je načase zbystřit smysly. Podle amerických expertů na rozvody je totiž změna chování jednoho z partnerů známkou, že hodlá sbalit kufry a začít nový život.