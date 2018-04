Sedím doma a čekám, až mi někdo zavolá, říká Jindřiška z Pelíšků

Jak se vám líbí role vyšetřovatelky?

Je to úplně poprvé, co hraju policistku. Role se mi líbila od začátku a s partou, která se při natáčení sešla, jsme si hrozně sedli. S Karlem Zimou a Honzou Teplým už jsme se znali z dřívějška, Lukáše Vaculíka jsem teprve poznala a hrozně mile mě překvapil, jak je fajn.

Nevadí vám, že Naďa, kterou hrajete, je pořád taková utrápená?

Ze začátku jsem s tím měla problém a snažila se tam prosadit nějaká pozitiva nebo trochu razantnosti. Ale režisérka mě vždycky vrátila zpátky do role, což je dobře. Neumím si představit, že bych s takhle utrápeným obličejem žila i v reálu. Když jsme točili deset obrazů denně a já v té její smutné náladě strávila celý den, těšila jsem se, až si dám večer víno a budu zase normální.

Pořád jste taková dívčí, jako v Pelíšcích. Vadí vám, že vás s tímhle filmem všichni spojují?

Proč by mělo? Jsem na ten film hrdá, myslím, že jsem zatím nic lepšího nenatočila, každému se nepoštěstí hrát v kultovním filmu. Spíš by mi vadilo, kdybych byla spojovaná se špatným projektem. Ale stává se mi, že si lidi myslí, že jsem od šestnácti nic jiného nenatočila, že jsem se snad živila civilním povoláním. Od Pelíšků se přitom živím herectvím. Dělala jsem spoustu divadelních projektů nebo celovečerních filmů. Ale holt nebyly tak vidět.

Kristýna Fuitová Nováková Narodila se před 33 lety.

Jako herečka zazářila už v roce 1997 ve Výchově dívek v Čechách , o dva roky později ve filmu Pelíšky .

Hraje v pražském divadle Studio DVA a na TV Prima ji teď můžete vidět v seriálu Temný kraj .

S režisérem Jaroslavem Fuitem má dvě dcery, Rozárii (7) a Mariannu (3).

Není to o nervy, jestli dostanete roli?

Mívala jsem nervy, než jsem měla děti. Ty mě zklidnily, zjistila jsem, že jsou mnohem důležitější věci. Nadhled je i osvědčený recept na uvolněnější hraní, získáte lehkost, je vám to v uvozovkách trochu jedno. Taky nechodím na určitý typ večírků a neseznamuju se zištně s režiséry, jak to dělají některé dvacetileté herečky. Sedím doma a čekám, až mi někdo zavolá. Moje máma mi kolikrát říkala, že na tohle povolání nemám lokty. Ale já si pořád říkám, že se to dá zvládnout i bez takzvané průbojnosti.

Proč nemáte ráda bohémské večírky? Myslela jsem, že k herectví patří.

Pod pojmem bohémství si představuju něco jiného. Bohémové jsou vzdělaní a baví se jiným způsobem. Bohémská může být i výchova. Vlastně bych si přála, aby moje děti vyrůstaly bohémským životem, bez zajetí techniky, iPadů a iPhonů.