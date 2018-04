Týden ve tmě mě vyladil, říká herečka Kristýna Frejová

Vizitka Kristýna Frejová (42) se narodila v Praze do herecké rodiny Věry Galatíkové a Ladislava Freje.

(42) se narodila v Praze do herecké rodiny Věry Galatíkové a Ladislava Freje. Vystudovala herectví na DAMU. Po škole nastoupila do Divadla Labyrint. Za Sonety a Tabákovou cestu byla nominována na Cenu Alfréda Radoka v sekci Talent roku.

Hrála i v dalších divadlech, například Bez zábradlí, Rokoko, Palace, od roku 2002 je v angažmá Švandova divadla.

Z televize ji můžete znát například z filmů Klíček ke štěstí, Sjezd abiturientů, ze seriálů Ulice, Kriminálka Anděl, Terapie. Zatím posledním filmem, kde hrála, je Příběh kmotra.

Má sedmiletou dceru Ráchel.

"Ze tmy jsem měla strach," přiznává herečka Kristýna Frejová, která si naposledy zahrála státní zástupkyni ve filmu Příběh kmotra. "Mám poměrně dobře vyvinutou fantazii a ve tmě poznám své aktuální duševní rozpoložení, takže jsem schopná v noci na chodbě svého bytu vidět ne úplně kamarádského trpaslíka," říká v pondělním rozhovoru pro magazín Ona Dnes.

Její fantazie pracovala i v domku v Beskydském rehabilitačním centru Čeladná, kde terapii tmou provádějí. "Jeden den jsem měla takový hororový. Pořád mi naskakovaly myšlenky na všechny možné filmové horory, které jsem kdy viděla. Bylo to až fyzicky cítit, měla jsem chvílemi pocit, že za mnou někdo stojí, že se mě dotkne. Připomínalo to scénu z Mlčení jehňátek. Ale těch negativních pocitů, které jsou zároveň hrozně důležité, bylo minimum a objevily se až ke konci pobytu," popisuje.

Nejhorší byl začátek. Pobyt ve tmě si nejdříve vyzkoušela asi na tři minuty. "Strašně se mi rozbušilo srdce a v tu chvíli jsem si řekla, že to nezvládnu," uvedla. Psycholog Andrew Urbiš jí však vysvětlil, že je to normální, rozloučil se, zhasl a odešel.

Do absolutní tmy se Kristýna Frejová vydala v době po rozchodu s přítelem a otcem jejího dítěte. Vyrovnávala se tam také se smrtí své maminky Věry Galatíkové, která umřela 21. prosince 2007. První Vánoce po jejím úmrtí pro ni byly děsivé.

"Já u ní ten poslední týden seděla v kuse skoro až do poslední chvíle. Na Vánoce nebylo vůbec nic připravené, ale když mamka umřela, hned druhý den jsem vyrazila koupit stromeček. Bylo to v takovém pološílenství. Pán se vás ptá, jestli smrček, nebo borovičku, a vy myslíte na to, že máma leží někde potmě přikrytá prostěradlem. Nikdy na to nezapomenu. Řekla jsem si, že Vánoce uděláme, navzdory tomu všemu, co se stalo, ale bylo to samozřejmě strašné," vzpomíná Kristýna Frejová. Máminu smrt byla schopna oplakat až na Silvestra, kdy si konečně v klidu sedla a došlo jí, co se vlastně stalo.