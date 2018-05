Módu mi diktuje dcera, říká Kristina Kloubková, tvář Nákupů Ona Dnes

S tanečníkem Václavem Kunešem se znají od dob dospívání, jsou spolužáci z konzervatoře. Zatímco on po studiích zmizel v cizině, Kristina Kloubková tančila ve skupině UNO a v divácky úspěšných muzikálech jako Dracula, Tři mušketýři a Angelika. Znovu se potkali loni v létě, o půlnoci v pražském baru

„Další dny jsem rozhodila sítě. Volala jsem kamarádům, že jsem potkala Kuneše v Praze, co o něm vědí. Zjistila jsem, že má úžasný soubor 420PEOPLE. A bylo mi také řečeno, že nejsem jeho typ. Sám se mi ozval za půl roku a pozval mě na svoje představení, ze kterého jsem si sedla na zadek,“ vypráví Kloubková a směje se, že kdyby skutečně nějakou choreografii pro ně dva udělal, muselo by to být něco pro starší lidi.

Moderátorka totiž před půl rokem oslavila jedenačtyřicáté narozeniny. „Ačkoliv můj táta v sedmdesáti letech stále stepuje, dokonce ho teď čeká mistrovství republiky v seniorské kategorii a poctivě na to trénuje,“ podotýká.

Tancovat začala i pětiletá dcera Jasmína. A dělá přesně to, co si její maminka nepřála - balet. „Chtěla jsem, aby měla nějaký pohyb. Když byla menší, chodila na kroužek všeobecného sportování. Pak jsem jí pouštěla street dance, hip hop, mažoretky… a ona neomylně na You Tube našla balet. Maminko, tohle chci! Vzala jsem ji na ukázkovou hodinu baletu a ona měla po skončení oči navrch hlavy a ptala se, jestli může zítra znovu. Co jsem měla dělat? Tak jsem aspoň vybrala školu Pirueta, kterou vedou moji spolužáci z konzervatoře, není to žádný dril,“ popisuje.

Baletní dril sama zažila a říká, že kvůli němu nikdy neměla sebevědomí, trpěla mindráky, neustále se snažila hubnout a skrývala nohy v kalhotách, protože jí na škole říkali, že je tlustá a na její nohy se nedá dívat.

Teprve před pár lety se naučila být sama sebou. Dceru chce ušetřit a učí ji zdravé sebedůvěře. Daří se to, Jasmínka má svůj názor odmalička. I v módě. „Klidně mi řekne: To ne, mami, boty si vezmi jiný. Oblečení si vybírá sama, diktuje si účesy, neustále se prohlíží v zrcadle,“ směje se moderátorka.