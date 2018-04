Krátkodobý stres pomáhá k výkonům, dlouhodobý ničí. Naučte se relaxovat

5 triků, jak si zlepšit náladu Existuje řada jednoduchých způsobů, jak pomoci pozitivní energii proudit vaším tělem. Toto jsou některé z praktik, které vám pomohou. Namasírujte si nohy Hlavní sídlo mizerné nálady je na chodidlech. Ten, kdo se chce opět cítit fit a plný síly, potřebuje masáž, která může tok energie dát do pohybu. Zde často pomůže jednoduchá masáž reflexních zón na chodidlech. Promačkáváme a masírujeme prsty na nohou jeden po druhém, nejdříve lehce, pak silně. Začínáme malíčkem a končíme palcem. Ideální je masáž opakovat alespoň dvakrát denně na obou chodidlech. Vhodné je na závěr masáže nohy osprchovat ledovou vodou. Dopřejte si světlo! Světlo podporuje tvorbu hormonů (serotoninu a endorfinu) v mozku, které zvyšují náladu. Proto je vhodné každý den jít alespoň na 15 minut na procházku. I při zcela zatažené obloze stačí momentální intenzita světla, aby se nervový systém aktivoval. Za chmurných dnů je dobré vstávat do plně osvětleného bytu. Velice vhodné jsou lampy imitující denní světlo. Vyrovnávají nedostatek slunečního světla, mírní deprese, zvyšují výkonnost a podporují tvorbu vitamínu D. Dobré je postavit si takovou lampu vedle počítače nebo ji využívat při čtení. Odblokujte šíji I šíje a ramena jsou pro správný tok energií nezbytné. Věnujte jim tedy trochu pozornosti. Levou rukou uchopte pravé rameno (a naopak), pomalu otáčejte hlavu směrem ke stlačovanému ramenu.

Ruku spusťte podél těla postupně odshora až ke konečkům prstů. Stimulujte své smysly O tom, že vůně povzbuzuje a tříbí smysl i mysl, není pochyb. Proti stresu působí zejména vůně citrónů, jasmínu nebo peprmintu. Ovšem povzbudit vás může, cokoli máte rádi. Dokládá to i nedávno zveřejněná studie doktora Alana Hirsche z Chicagské Nadace pro výzkum léčebného působení vůní a chutí. Pokud například milujete vůni kávy, ale zároveň omezujete její pití, zkuste ji prostě inhalovat. Vůně pražené kávy u vás navodí příjemné vzpomínky, zlepší náladu i mozkovou činnost. Uvolněte si tělo Všimli jste si, jak vás stres nebo únava doslova kroutí? Ramena svěšená, postava shrbená a ztuhlá. Narovnejte se! Protřepejte končetiny, hrdě vztyčte hlavu a uvolněte se. A nezapomínejte ani na pohyb na čerstvém vzduchu.