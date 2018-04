Krásní lidé mají vyšší IQ, zjistili vědci

Ačkoli se to může jevit jako nespravedlnost přírody, lidé vzhledově nadprůměrně pohlední jsou také inteligentnější. Neplatí to bez výjimky, ale v průměru mají atraktivní lidé vyšší IQ než ti neatraktivní. A má to jednoduché vysvětlení. Inteligence i vzhled jsou ve společnosti přednostmi, které jsou obě silně dědičné.