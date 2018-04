Krásky a vrásky. Modelky seniorky jsou hvězdami na mole i na internetu

Carmen Dell’Orefice

Pravděpodobně nejznámější supermodelkou v důchodovém věku je Američanka Carmen Dell’Orefice. Pózovala pro Salvadora Dalího a v patnácti letech se poprvé objevila na obálce magazínu Vogue. Říká se, že si v 50. letech říkala o honorář 300 dolarů na hodinu, tedy zhruba 7 500 korun, což byla v té době úctyhodná suma. Po svém třetím rozvodu v 70. letech se vrátila k modelingu. Od té doby se pravidelně objevuje na titulních stranách nejprestižnějších magazínů. V roce 1993 dokonce účinkovala v televizním dokumentu o modelkách.

I dnes ve svých 86 letech byste jí hádali klidně i o dvacet let méně. Carmen připouští, že si ke svému nádhernému symetrickému obličeji s výraznými lícními kostmi dopomohla. Chodila prý na botoxové injekce a také si nechala obrousit kůži, aby se zbavila vrásek. Jinak ale nedrží žádné diety, ani nesportuje, zato se ráda oddává sexu.

Daphne Selfe

„Přírodní krása je především to, co z vás vyzařuje bez ohledu na okolnosti. Je to ve vašich očích, gestech a postoji, v tom, jak se chováte vůči lidem okolo,“ říká Daphne Selfe, která se ve světě módy pohybuje 68 let. Ví o tom své. Přestože nikdy nebyla na žádné plastické operaci, ve svých 88 letech pózuje pro prestižní značky a magazíny a na nedostatek práce si rozhodně nemůže stěžovat. Její kariéra začala, když se přihlásila do dívčího klání na titulní stranu jednoho z lokálních londýnských magazínů. Psal se rok 1949 a jí tehdy bylo 20 let.

Od té doby se objevovala v luxusních magazínech jako Vogue, Harpers Bazar nebo The Observe, kromě toho hrála i ve filmech. „Od roku 1963 do roku 2000 jsem účinkovala ve 400 snímcích. I když jsem hrála v několika bondovkách, nikdy jsme nebyla Bond girl,“ svěřila se. Dnes jí táhne na devadesát, ale přesto fotí pro značky jako Dolce & Gabbana, Nivea nebo Ralph Lauren. Matadorka modelingové scény kritizuje současné mladé modelky, že jsou přespříliš štíhlé a že postrádají dobré vychování. Daphne nejí jídlo z fastfoodu a cvičí třikrát týdně.

Mayne Musk

Přestože se Mayne Musk pohybuje v modelingu přes padesát let, stále patří k těm mladším módním veteránkám. Je jí pouhých 69 let. Začínala v patnácti letech v Johannesburgu a Pretorii, zároveň studovala dietologii. V roce 1969 se dostala do finále Miss Jižní Afrika. Ve svých 42 letech se s rodinou přestěhovala do kanadského Toronta, kde absolvovala univerzitu, a posléze přesídlila do Spojených státu. „Na oslovu 60. narozenin jsem si přestala barvit vlasy a ostříhala se, abych dala vyniknout šedinám. Můj nový vzhled mi pomohl získat práci pro Virgin America, New York magazin a další firmy. Aktuálně i pro Vanity Fair,“ svěřila se.

Maye Musk přiznává, že právě díky výživovému poradenství si uvědomila, že musí být opatrná, jak se svým tělem zachází. „Musím jíst zdravě a být neuvěřitelně obezřetná, co si vkládám do úst,“ svěřila se a dodala, že kvalitní strava se na pleti pozná.

China Machado

China, vlastním jménem Noelie Dasouza, byla múzou pro Huberta de Givenchyho nebo Richarda Avedona, jednoho z nejslavnějších módních fotografů vůbec. V módním průmyslu se pohybovala několik dekád nejen jako modelka, ale také jako redaktorka nebo televizní producentka, vyzkoušela si i práci v galerii nebo jako designérka. Stala se vzorem pro mnoho neevropsky vypadajících žen, které měly až do šedesátých let ztížený přístup do modelingu kvůli rasové segregaci.

Spojila své síly s legendární fotografem Avedonem, ale jeho fotku přesto odmítli uveřejnit, právě kvůli rasovému původu Chiny, jež měla čínské předky. Avedon však vedení magazínu pohrozil, že pro ně přestane fotit, pokud fotografie nepůjde do tisku. Machado se tak v roce 1959 stala první neevropskou modelkou, která se objevila na titulní straně amerického magazínu.

Necvičila, nedržela žádné diety a celý život kouřila. „Ráda si užívám všeho, co život přináší. Myslím, že je to nezbytné, abych byla šťastná,“ prohlásila nedlouho před svou smrtí. Zemřela na srdeční zástavu loni v prosinci ve věku nedožitých 87 let v New Yorku.

Ernestine “Erni” Stollberg

Když si německý obchodní dům Park pro svoji reklamní kampaň vybral vitální důchodkyni Ernestine “Erni” Stollberg, rozhodně netušil, že se právě zrodila nová hvězda sociálních sítí. A to nejen proto, že této dámě je úctyhodných 95 let. Její kouzlo podle spoluvlastníka obchodu Marka Strassera spočívá v tom, že se z ní před objektivem foťáku stává chameleon. „Pokud má oblečeno cokoliv elegantního, stává se z ní dáma. Pokud něco víc odvázanějšího, je více neformální.“

Erni se ve svém pokročilém věku stala modelkou úplně náhodou. Se Strasserem a dalším spolumajitelem Helmutem Rutherem se znali, protože bydleli nedaleko sebe. A když Erni jednoho dne opět přišla do obchodu, uvědomili si, jak je fotogenická a že se jim perfektně hodí do připravované kampaně. „Nikdy bychom nevzali cizí ženu z ulice. Ale s Erni jsme si od počátku věřili.“

Erni už ve 30. letech tancovala v židovské skupině, která předváděla poměrně odvážnou divadelní revue. Po nástupu nacistů k moci emigrovala se svým židovským manželem do argentinského Buenos Aires a vrátila se až po skončení války. Právě to podle Strausse nepoznamenalo její myšlení, protože je neustále nabitá pozitivní energií.