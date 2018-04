Krása u ženy není tak důležitá, brzy se okouká, přiznávají muži

4:00 , aktualizováno 4:00

Tradiční model předpokládá, že žena by měla být pohlednější než její partner. Pátrali jsme po tom, jestli je to jen přežitek z dob minulých, nebo realita, která platí stále. Co na to říkají ženy a co muži?