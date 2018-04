Krajníková letí za dětmi do Argentiny a doufá v ministry

11:48 , aktualizováno 11:48

Právě na Den dětí odlétá Marcela Krajníková za Sofií a Lucasem. Už je to přes rok, co jí exekutor z rozhodnutí litoměřického soudu děti násilím odebral a poslal s otcem do Argentiny.