Kojím, tak přece nebudu držet diety, říká Michaela Badinková

Kvůli roli v Básnících si před lety nechala obarvit vlasy na zrzavo, vrátila se ale ke své blond. Co všechno by ještě na sobě změnila kvůli roli? "Nevadily by mi jakékoliv změny s vlasy ani s váhou, byla bych ochotná výrazně zhubnout i přibrat," říká Badinková.

Odmítla by ale prý zásahy plastických chirurgů. "I když nevím, co bude za třicet let, tou dobou je možná budu velebit," dodává. "Samozřejmě se hodně řeší nahota, ale kdybych měla v ruce kvalitní scénář a nahota měla své opodstatnění, tak bych se jí nebránila."

Svou první milostnou scénu si zahrála v roce 2003 právě v Básnících s Pavlem Křížem. "Dost jsem se styděla," přiznává. "Každému z nás jsou intimní scény nepříjemné, ale časem se s tím naučíte pracovat. Je to otázka cviku, a než ho získáte, tak se dost trápíte. Musíte se umět do role vžít, ale také se od ní po představení odstřihnout. My herci jsme v tomhle směru zvláštní ufoni. Něco, co si lidé v běžném životě chrání, intimitu, dotyky, tak ukazujeme na jevišti a na kameře."

Na jevišti jsou všichni zamilovaní

Michaela Badinková souhlasí s tím, že mezi herci přerůstají city snáz než v jiných povoláních. "Stejně jako v běžném životě je vám někdo bližší, víc vám sedne, tak to samé funguje na jevišti i před kamerou. Tím, že k sobě máme blíž, se to snáz přehoupne. Jde jen o to, kdo má jaké hodnoty, co chcete. Osobně jsem přesvědčena, že po škole jsou všichni v každém představení zamilovaní."

Svého současného partnera a otce dcery Evelíny Jana Teplého ale nepotkala na jevišti, i když v divadle to bylo. "Přišel se podívat na představení," prozrazuje. "Teprve až nedávno jsme spolu hráli v Divadle na Palmovce v představení Sugar."

Nejlepší role? Matka

vizitka Michaela Badinková (31) se narodila na Slovensku v Malackách.

* Vystudovala konzervatoř v Bratislavě a DAMU v Praze.

* Už na škole hostovala v několika slovenských divadlech, v posledním ročníku odešla do Prahy kvůli zkouškám v muzikálu Pomáda.

* Hrála v Divadle Blaník, Rubín, Na Fidlovačce, v divadle ABC, v Divadle pod Palmovkou v Praze a v Divadle J. K. Tyla v Plzni. * Ve filmu Jak básníci neztrácejí naději hrála hlavní roli.

* Do letošního léta, než odešla na mateřskou, hrála v seriálu Ulice učitelku Lenku.

* Žije v Praze, jejím partnerem je herec Jan Teplý, mají spolu dceru Evelínu, která se narodila letos v červenci.

V těhotenství nabrala dvacet kilo a deset jí ještě zůstává. Ale netrápí se tím. "Přeju si vrátit se na svoji původní váhu, ale kojím, tak teď přece nebudu držet drastické diety," říká Badinková. Nová role matky jí sedí. "Mám za sebou spoustu krásných období v životě, ale tohle je nejkrásnější. Mateřství si opravdu užívám. Jako matka jsem velmi šťastná," svěřuje se.

Příjemné pocity prý naskočily hned, když zjistila, že je těhotná. "Porod byl jen přirozeným pokračováním. Některé ženy po něm mají psychické problémy, já to naštěstí neznám."

Jako matka se spoléhá ve všem na sebe. "Rozhodla jsem se, že všechno okolo dítěte chci zvládnout sama. Mám pocit, že si žena ubere energii, když ukáže, že jí něco nejde, že potřebuje pomoc. Já se rozhodla, že to zvládnu, a ono to jde," říká.

Otec Evelínky je prý nadšený tatínek. "Ale protože má hodně práce, obvykle to vypadá tak, že přijde pozdě večer domů, koukne do postýlky a jde spát," říká Badinková. "Zatím jsem kvůli kojení pro Evelínu nejdůležitější já, ale Honza zvládne přebalit, vykoupat a uspat ji."

Do práce se Badinková zatím nehrne. Od ledna bude hrát jednou měsíčně v divadle. "Ale to je takový neplánovaný návrat, budu alternovat za Lenku Vlasákovou, která čeká čtvrté dítě. Trochu víc se chci začít věnovat práci až na podzim příštího roku," prozrazuje herečka.

"Mně narozením dcery spadl kámen ze srdce. Uvědomila jsem si, v jakém stresu jsem předtím žila. Nechci se rouhat, byla jsem ráda za všechnu práci, ale teď jsem spokojená, když nemusím vůbec nic. Říkám si: Hlavně ať nikdo nezavolá, ať nepřijde nějaká zajímavá nabídka, abych nemusela zvažovat, jestli jít do práce, nebo být s Evelínou."

