Kojenci neumírají. Často se totiž ani nenarodí, tvrdí aktivistka Aperia

Myslíte, že se v našich porodnicích rodí jinak než dřív?

Ano, v mnohém se situace zlepšila. Ale také se dnes dělá spousta zbytečných lékařských zákroků, které jsou často na úkor duševního stavu matky a leckdy mohou ovlivnit i zdraví.

Lucie Suchochlebová Ryntová (40) * Zakladatelka společnosti pro zdravé rodičovství Aperio.

* Realizovala projekty zaměřené na těhotenství, porod, rodičovství, rovné příležitosti.

* Účastnice mezinárodních konferencí s porodnickou tématikou

* Spoluautorka knih Výchova k psychické odolnosti dítěte, Porodní příběhy - Rodíme se jednou.

Porod se urychluje, stále častěji se provádějí císařské řezy. Dokonce je možné si termín porodu předem dohodnout, zdravé děti se oddělují od matek a zahřívají v inkubátorech. Je to rutina. Obcházíme svoji přirozenost. Většina pokládá za normální rodit v porodnici, rodit doma je považováno za rizikovou alternativu, za módní výstřelek. Přitom výzkumy dokazují, že při jasně daných pravidlech nejsou plánované porody mimo nemocnici méně bezpečné.

Co je tedy podle vás řešením? Stále se většina žen cítí v porodnici bezpečněji, máme velmi nízkou kojeneckou úmrtnost...

I proto, že hodně dětí se ze zdravotních důvodů ani nenarodí, protože lékař matce doporučí potrat. Dokážeme zachránit děti s váhou pod jeden kilogram, ale zároveň, pokud se lékaři něco nezdá, přistoupíme ve stejném termínu k přerušení. Znám matky, které to nedovolily a porodily zdravé dítě. Chceme eliminovat problémy, rizika. Každé těhotenství ženy ve věku nad 35 let je vedeno jako rizikové.





Kde by tedy žena měla rodit?

Tam kde se cítí bezpečně. Pro někoho to může být třeba porodní dům, takový mezičlánek mezi porodnicí a porodem doma. Účastnila jsem se mezinárodních konferencí v USA i jinde ve světě, kde se na základě vědeckých výzkumů dokazuje, že přirozený porod je pro matku i dítě nejlepší. V zahraničí výborně fungují samostatné porodní asistentky, jejich služby proplácí zdravotní pojišťovna.

Takže lékař u porodu není potřeba?

Lékař je přivolán pouze tehdy, vyžaduje-li to komplikovaný průběh porodu. Porodní asistentka se stará o matku i dítě i po porodu. V Nizozemsku pojišťovny dokonce proplácejí navíc službu sester, které po porodu pomáhají v domácnosti třeba i s úklidem. U nás už máme řadu porodnic, které umožňují při porodu pohyb, změny poloh a podobně.

Spolupracujete na auditu, který zkoumá rovné příležitosti žen a mužů ve firmách, jaký je tam stav?

Jsme země, která jako poslední z EU přijala antidiskriminační zákon, přesto u nás panuje skrytá diskriminace. Jeden velký podnik měl takovou firemní politiku, že nepřijímal rodiče malých dětí. Postupně zjišťuje, že se to nevyplácí, mladí odcházejí, zakládají rodiny, ale rodiče jsou věrnější a vděční za práci.Také platy žen jsou u nás výrazně nižší a to se děje i nenápadnou formou, například nepovýšením, nevyplácením odměn a podobně. Ve Švédsku jsou například platy všech zaměstnanců státních firem zveřejněné na internetu.





Naposledy jste navštívila pracovně Švédsko, jak tam dodržují antidiskriminační zákon?

Měla jsem příležitost zkoumat podmínky u největšího výrobce nábytku, ve dvou bankách a ve firmě, která řídí švédské železnice. Nad dodržováním antidiskriminačního zákona bdí ombudsmanka pro rovnost a zaměstnavatelé si prostě nedovolí diskriminovat. Všude výrazně podporují slaďování práce a rodiny, a to i s ohledem na potřeby dětí. Často jdou příkladem šéfové firem, guvernéři bank, kteří odcházejí na otcovskou dovolenou.

Můžete srovnávat podmínky rodičů tam a u nás?

Ve Švédsku je například 43 procent žen v parlamentu, neboť tamní společnost nechce přehlížet polovinu populace a tyto ženy samozřejmě ovlivňují zákony a brání svá práva. U nás je ten poměr tristní. Stereotypní vnímání rolí ženy a muže je předáváno v rodině i ve společnosti, a v současnosti, kdy muži už neloví kance, jsou pokládáni za slabší, pokud zůstanou doma s dětmi.

Jak se na to dívají ve Švédsku?

Ve Švédsku, ale i v Rakousku má muž - otec ze zákona nárok na část rodičovské dovolené a zaměstnavatel s tím počítá. A pokud by si ji otec nevybral, byla by celková doba této "dovolené" krácena a rodina by přišla o část příspěvku. Zaměstnavatel také může umožnit rodičům práci doma, samozřejmě za pevně stanovených podmínek, například být k dispozici na telefonu, skypu, e-mailu, odvést přesně stanovené úkoly. Mnoho žen a mužů tuto možnost využívá. Stát i zaměstnavatelé tak umožňují rodičům, aby pracovali a zároveň se mohli starat o své děti.

To ale bývá u nás docela problém...

Přesně tak. A pokud neseženete pro své dítě školku, což se mé známé stalo s pětiletým předškolákem, je to váš problém.