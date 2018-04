Knižním favoritem je Vejce a já, shodly se významné Češky

MAGDALENA DIETLOVÁ

podnikatelka

1. MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA

Nemůžu říct nejoblíbenější, ani není nejlíp napsaná. Ale rozhodně je to knížka, kterou jsem vzala nejvíckrát do ruky. Poprvé v červnu roku 1985, kdy zemřel můj muž a já ji našla rozevřenou na jeho nočním stolku. Napsala ji herečka Olga Scheinpflugová o svém životě s Karlem Čapkem a dala jí název Český román. Začala jsem číst na stránce, kterou Jaroslav už nedočetl. Dočetla jsem do konce a teprve pak začala číst pěkně pomalu od začátku. A pak ještě mnohokrát.

Je to knížka o nich dvou a o době, v níž se setkali, scházeli a rozcházeli, milovali a trápili a hlavně denně pilně pracovali. Uvědomila jsem si, jak okolnosti, za nichž žijeme, fatálně poznamenávají naše vztahy. Jak by všechno bylo jinak, kdyby...

2. MŮJ NOVÝ OBJEV

Sándor Márai Deník I. a II. Je to učebnice pro toho, kdo je ochoten naslouchat zkušenostem světoběžníka, rodáka z Košic, v roce jeho narození (1900) ještě maďarských. Kdo četl jeho příběhy, například Svíce dohořívají, Noc před rozvodem nebo Odkaz Ester, měl by si deníky přečíst. Dozví se, jak žil a jak smýšlel člověk, který umí tak krásně napínat.

MONIKA ŠUBRTOVÁ

ředitelka zdravotnického zařízení Program H plus

1. MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA

Mezi mnoha knihami, ke kterým se vracím a mám je ráda, patří stálice Vejce a já od Betty McDonald. Dala mi ji maminka někdy v sedmnácti. Dost jsem se nasmála, i když jsem tenkrát ještě některým věcem nerozuměla. Pochopila jsem je až s odstupem času s nasbíráním vlastních zkušeností. Poselství téhle knihy je ale jednoznačné, pokud nebudeš brát věci s humorem, nepřežiješ.

2. MŮJ NOVÝ OBJEV

Můj nový (vlastně staronový) objev je spisovatel Isaac Bashevis Singer. Přiznávám, že od tohoto židovského spisovatele polského původu kupuju a čtu naprosto všechno, co napsal a co kde objevím. Půvabné a dojemné příběhy obyčejných lidí, vyprávění ze života, která jsou někdy k smíchu, jindy zase k pláči, jsou neodolatelné. Miluju jeho otevřenost, jeho upřímnou, čistou až naivní prostotu v popisování lidí, situací a životů.

GALINA MIKLÍNOVÁ

ilustrátorka

1. MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA

Salman Rushdie, Hanba. Poprvé jsem tu knihu odložila, aniž by mě zaujala, a po čtyřech letech k ní opět vrátila. A bylo to jako zjevení! Do té doby jsem nic podobného nečetla, k čemuž kromě jedinečného autora přispěl i skvělý překlad Pavla Dominika.

K beletrii se už moc nevracím, výjimkou byl životopis Edit Piaf napsaný její sestrou Simone Betrautovou. Bylo to pro mě něco jako manuál pro život. Ráda se však vracím k poezii Magorově sumě Ivana Martina Jirouse nebo k Blbecké poezii Ivana Wernische.

2. MŮJ NOVÝ OBJEV

Důležité pro mě byly knihy Terezy Boučkové, hlavně skvělý Rok kohouta. Vyšla v edici Světová knihovna Odeonu, ze které bych mohla jmenovat spoustu jiných skvělých knih.

KATEŘINA ZÁTKOVÁ

podnikatelka v oblasti cestovního ruchu

1. MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA

Těžko označit jedinou knihu za nejoblíbenější, ale když se trochu ohlédnu - byla doba, kdy jsem po přečtení jisté knížky věřila, že nic lepšího nikdo nenapsal a už nenapíše. Dodnes ten titul zaujímá v mé soukromé hitparádě poměrně vysokou příčku. Tím zjevením byl pro mě Egypťan Sinuhet Miky Waltariho. Četla jsem ji poprvé ve svých dvaceti při pobytu v Anglii, kde jsem byla jako au-pair. Příběh lékaře Sinuheta zasazený do období starého Egypta mě tehdy totálně pohltil. Nedokázala jsem ji odložit, dokud jsem nepřečetla všech asi 800 stran. Navíc to, co jsem momentálně prožívala, knížka ještě umocňovala.

2. MŮJ NOVÝ OBJEV

Letošním hitem pro celou naši rodinu, zejména pro naše dvě děti, se stal titul Lichožrouti a vzápětí i pokračování Lichožrouti se vracejí. Vtipné a nápadité vyprávění autora Pavla Šruta nás seznámilo s existencí zvláštních bytostí, jejichž přičiněním se v domácnostech neustále ztrácí jedna ponožka z páru. Zkrátka - lichožrouti žerou ponožky, děti "žerou" napínavé příběhy hlavních hrdinů Hihlíka, Tulíka a Ramíka a rodiče,žerou‘ slovní hříčky, jinotaje a třeba také jména vedlejších postav (Tulamore senior, jeho žena Mojita, Kudla Dederon a další).

MARKÉTA KUKLOVÁ

manažerka vnější a vnitřní komunikace, Microsoft

1. MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA

Saturnin od Zdeňka Jirotky. Ještě když jsem byla na základní škole, tak mi Saturnina dala přečíst babička. Mám docela bujnou fantazii, a když čtu knížku, která mě baví, tak ji prostě prožívám. Při Saturninovi jsem se už tenkrát neuvěřitelně bavila a bavím se stále. Pokaždé, když je mi smutno nebo nemám zrovna nejlepší náladu, je Saturnin zaručený a časem prověřený lék.

2. MŮJ NOVÝ OBJEV

Naposledy mě dostala knížka Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize. Vlastně mě nejdříve dostal Jaroslav Dušek, když jsem více než před rokem byla na jeho představení Čtyři dohody. Herec v této one man show naprosto exceluje. Diváci se opravdu baví, ale současně jim běhá mráz po zádech. Z představení jsem odcházela s tím, že knížku Čtyři dohody si musím okamžitě koupit.

LUCIE LIŠKOVÁ

vedoucí poradenského centra proFem o.p.s.

1. MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA

Mlčení jehňátek od Thomase Harrise. Dostala jsem se k ní poté,co jsem zhlédla film s Anthony Hopkinsem zhruba před dvanácti třinácti roky. Po jejím přečtení pro mě i film získal úplně jiný rozměr. Příběh a dokonalé psychologické zpracování postav mě zaujalo natolik, že jsem pak přečetla i další knihy z této série, ale bohužel žádná z nich už se mi tolik nelíbila.

2. MŮJ NOVÝ OBJEV

Popravdě jsem se v poslední době ke čtení knížek moc nedostala, většinou čtu synovi pohádky na dobrou noc. Obzvláště jsme si oblíbili několik knih s příhodami včelích medvídků. Poslední, kterou jsem četla a zaujala mě, bylo Osvícení od Stephena Kinga. Žádná převratná novinka to sice není a moje cesta k ní byla trochu krkolomná, nicméně byla příjemným zpestřením na dovolené.

PAVLA VOPELÁKOVÁ

tajemnice národního velitele Armády spásy v ČR

1. MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA

Asi bych neřekla nejoblíbenější, ale v každém případě knížka, která mě nejvíce ovlivnila - V nepřátelském táboře od Josefa Korbela. Dostala jsem se k ní přes svou babičku někdy v patnácti. Je to příběh autora, který byl důstojníkem Armády spásy, ale v padesátých letech pronásledovaný a následně vězněný pro svou víru v Boha. Tato knížka se stala jakousi "branou" k cestě, po které jdu už 18 let coby zaměstnanec Armády spásy.

2. MŮJ NOVÝ OBJEV

Mimo zákony a vyhlášky, které pročítám častěji, než by se mi líbilo, jednoznačně vedou knížky Dana Browna. Jsou čtivé, napínavé, do jisté míry založené na faktech, i když okolnosti jsou smyšlené. Hlavní postava profesor Langdon je samozřejmě mírně podivínský intelektuál, kterému ale vše vychází a jeho šestý smysl a znalosti ho vyvedou ze všech nesnází.

SOŇA KODETOVÁ

předsedkyně Klubu 3. tisíciletí

1. MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA

Vzhledem k tomu, že čtu od mládí, dá se říct přímo vášnivě, je pro mě těžké odpovědět. Svůj svět literatury si nedovedu představit bez Stefana Zweiga. Jeho knížky mě fascinují a nacházím v nich vše, co k životu patří. Jsou tam sny, city, vášně, naděje a zklamání, zápasy, triumfy a porážky. Jsem v rozpacích, kterou z jeho knih mám jmenovat, ale asi bych vybrala Novely, což je soubor skvělých povídek - Šachová novela, Neviditelná sbírka, Zmatení citů ve vynikajících překladech Luby a Rudolfa Pellarových, dále biografie Marie Stuartovna, Marie Antoinetta, Balzac, Joseph Fouché, Rolland a mnoho dalších.

2. MŮJ NOVÝ OBJEV

Nemám žádný, ale knížka, kterou všem doporučuju už hodně let, vychází v dalších a dalších vydáních, je Vejce a já a také pokračování Co život vzal a dal od Betty MacDonald. Byla to moje bible v době, kdy jsem se vdala a nastěhovala s manželem na samotu k lesu v Těptíně. Zápolila jsem úplně stejně se sporákem, slepicemi, králíky, koněm, topením, petrolejkou, naprostou samotou v zimním období, protože to byla chatová oblast a lidé tam jezdili většinou jen od jara do podzimu.

MONIKA MERVARTOVÁ

technoložka reaktorové fyziky v Jaderné elektrárně Dukovany

1. MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA

Během studia jsem neměla na čtení moc čas, takže nejoblíbenějšího autora ani knihu zatím ještě nemám, ale asi před třemi lety jsem četla trilogii Ohněm a mečem od Henryka Sienkiewicze. Román je psán velmi čtivě a příběh je stavěný na skutečných historických událostech, což se mi líbí, protože při jejich čtení člověk nenásilně získává přehled z historie.

2. MŮJ NOVÝ OBJEV

V poslední době jsem četla od Roberta Merleho Malevil a Smrt je mým řemeslem. První vypráví o skupině lidí, kteří přežili jadernou apokalypsu a vyrovnávají se s novým řádem světa, kde v podstatě neexistuje technika 20. století a přeživší lidstvo se vrací do středověku. Druhá je o životě šéfa koncentračního tábora. Jeho postoj k životu a k práci pro mě byl naprosto neuvěřitelný, ale víc prozrazovat nebudu.

JANA HAJNÍKOVÁ

výrobní ředitelka pivovaru Bernard

1. MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA

Čas od času se vracím ke knížkám Betty MacDonald. Co život dal a vzal nebo Vejce a já mě opakovaně pobaví, ale zároveň mi znovu připomenou, jak je v životě důležitý optimismus a že člověk nemá nic vzdávat, nemá se litovat. Když se tím řídí, všechno je pak snazší. Autorčin boj s TBC v podmínkách, které si dnes neumíme představit, je toho příkladem.

2. MŮJ NOVÝ OBJEV

V městské knihovně jsem objevila knihy Jamese Clavella. Jeho romány z asijského prostředí o jiné kultuře a odlišném přístupu k životu mě opravdu zaujaly. Nejdřív jsem přečetla román Shogun, pak i Tchaj pan i Gaidžin. Nedají se přečíst za několik večerů, ale stojí za to.