Klasická trojka: upečte nejen vánočku, ale i biskupský chlebíček a štolu

Vánočka

Příprava: 40 minut + kynutí 3-4 hodiny + pečení 40-60 minut

Na 2 vánočky

* 50 g droždí

* 160 g cukru krupice

* 400-500 ml mléka

* 1 kg polohrubé mouky

* špetka soli

* 300 g másla

* 6 vajec

* nastrouhaná kůra z jednoho citronu

* 140 g rozinek

* 140 g loupaných mandlí

1. Z rozdrobeného droždí, lžíce cukru a trochy teplého mléka necháme vzejít kvásek.

2. Mouku prosijeme se špetkou soli, rozdrobíme se změklým máslem, přidáme kvásek, cukr, 5 žloutků, kůru a postupně vařečkou zapracujeme mléko a rozinky. Těsto by mělo být tužší, nemusíme spotřebovat všechno mléko.

3. Těsto zakryjeme utěrkou a necháme ho asi 3 hodiny kynout na teplém místě.

4. Do vykynutého těsta zapracujeme většinu mandlí nasekaných na nudličky. Těsto rozdělíme na dvě části, z každého kusu uhněteme devět pramenů.

5. Spodní část vánočky ze čtyř pramenů pleteme zprostředka a volně - těsto bude ještě kynout. Základ přeneseme na plech s pečicím papírem, konce pramenů spojíme a zahneme pod sebe. Rukou stlačíme těsto a navlhčíme vodou.

6. Na spodní část umístíme cop spletený ze tří pramenů, lehce stlačíme a navlhčíme vodou.

7. Vánočku dokončíme dvěma stočenými prameny, které protáhneme pod její spodní část.

8. Do vánočky zapíchneme tři špejle a necháme ji 30 minut kynout na plechu. Troubu předehřejeme na 170 °C.

9. Vykynutou vánočku potřeme rozšlehaným vejcem, posypeme zbylými mandlemi a pečeme 50-60 minut, podle velikosti vánočky.

NÁŠ TIP Vánočku v polovině pečení překryjte alobalem, aby se nepřipalovala. Aby vám těsto hezky vykynulo, připravte si všechny přísady včetně vajec dopředu, aby měly pokojovou teplotu.

Biskupský chlebíček

Příprava: 30 minut + pečení 40-45 minut

* 50 g loupaných mandlí

* 50 g rozinek

* 100 g směsi kandovaného ovoce

* 180 g polohrubé mouky

* 4 velká vejce

* 180 g másla

* 180 g moučkového cukru

* 1 lžička strouhané citronové kůry

* 2 lžíce rumu

* 200 g hořké čokolády

* 50 g ztuženého tuku

1. Troubu předehřejeme na 170 °C, formu na chlebíček vymažeme tukem a vysypeme moukou.

2. Mandle nakrájíme na hrubší nudličky a na pánvi nasucho opražíme. Rozinky přelijeme trochou horké vody a necháme je nabobtnat, slijeme a osušíme. Větší kousky kandovaného ovoce překrájíme. Vše sesypeme do misky a promícháme s jednou až dvěma lžícemi mouky.

3. Máslo, žloutky a cukr ušleháme do pěny, přišleháme kůru a rum. Vmícháme mandle, rozinky a ovoce.

4. Z bílků ušleháme sníh a vmícháme po částech střídavě s moukou do těsta.

5. Těsto dáme do formy a pečeme 40-45 minut.

6. Čokoládu nasekáme a rozpustíme se ztuženým tukem ve vodní lázni. Vychladlý chlebíček potřeme čokoládovou polevou a necháme zatuhnout.

NÁŠ TIP Do chlebíčku můžete zapracovat jakékoliv ořechy nebo sušené ovoce.

Štola

Příprava: 30 minut + kynutí 3-4 hodiny + pečení 50 minut

* 50 g droždí

* 100 g cukru moučka

* 200 ml mléka

* 500 g polohrubé mouky

* špetka soli

* 250 g másla

* 2 žloutky

* 100 g marcipánu

* 100 g loupaných mandlí

* 100 g rozinek

* 50 g směsi kandované pomerančové a citronové kůry

* 50 g kandovaných třešní

1. Z rozdrobeného droždí, lžíce cukru a trochy teplého mléka necháme vzejít kvásek.

2. Prosijeme mouku se solí, přidáme 150 g pokrájeného změklého másla, žloutky, kvásek, zbylý cukr a mléko a vypracujeme hladké těsto. Těsto zakryjeme čistou utěrkou a necháme v teple kynout.

3. Mandle nasekáme na nudličky, marcipán, rozinky a větší kousky kandovaného ovoce pokrájíme a zapracujeme do těsta.

4. Těsto vyválíme na pomoučněném vále na obdélník a delší strany přes sebe přeložíme. Štolu přeneseme na plech vyložený pečicím papírem a necháme ještě 20 minut kynout.

5. Troubu předehřejeme na 180 °C. Štolu pečeme na střední příčce asi 50 minut. Během pečení, pokud zlátne příliš rychle, ji můžeme zakrýt alobalem.

6. Horkou štolu pomažeme 100 g rozpuštěného másla a zasypeme moučkovým cukrem.