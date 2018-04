Kariéra vás v noci nezahřeje, říká Samantha ze Sexu ve městě

Podle herečky nastal po jedenácti letech od rozvodu s jazzovým basistou Markem Levinsonem čas, aby si našla nového přítele. Nad další svatbou ovšem neuvažuje.

„Nemyslím, že se musím znova vdát. Ale velmi ráda bych byla ve vztahu. Je to pro mě způsob, jak vyjadřovat lásku, oddanost a podporu. A také umím vařit!“ vtipkovala britsko-kanadská herečka, která se narodila v Liverpoolu.

Ačkoli se nenudí, protože stále velmi aktivně pracuje, partner jí schází především kvůli intimitě.

„Neříkám si takové ty věci, že bych chtěla být matkou nebo vdát se. Je skvělé, jaký vztah mám se svými kamarádkami. Ale někdy mi chybí blízkost vztahu. Kariéra vám může dát mnoho věcí, ale také vás může izolovat. Jak říká jedna má kamarádka - v noci vás nezahřeje,“ dodala Cattrallová v rozhovoru pro deník The Telegraph.

Cattrallová byla třikrát vdaná. Dvouleté manželství s Larrym Davisem bylo v roce 1979 anulováno. Pak se provdala za Andreho J. Lysona, s nímž žila ve Frankfurtu a naučila se německy. Rozvedli se o sedm let později v roce 1989. Jejím třetím manželem byl Mark Levinson, kterého si vzala v roce 1998. Pár spolu napsal knihu Satisfaction: The Art of the Female Orgasm (Uspokojení: Umění ženského orgasmu). Rozvedli se v roce 2004.