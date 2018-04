Keira Knightley slaví Valentýna na Islandu

Hvězda filmu Pokání prý byla štěstím bez sebe, když jí miláček Rupert Friend věnoval výlet do vlasti zpěvačky Björk jako valentýnské překvapení.

"Znělo to tak, jakože to muselo stát celé jmění. Myslím, že to celé zorganizoval jako velké překvapení. Keira vypadala z toho dárku docela nadšeně," prozradil zdroj blízký herečce.

Keira a Rupert spolu začali chodit v roce 2005, když se potkali na natáčení filmu Pýcha a předsudek. Od té doby se na veřejnosti objevují vždy těsně u sebe s rukama omotanýma kolem pasu. A dovolenou si užívají na exotických místech. Trávili společně čas na Bahamách či tropických ostrovech v Tichomoří.

Mladá britská herečka však přesto odmítá, že by plánovala v dohledné době svatbu.