Jít do práce pár týdnů po porodu je hloupost, říká Keira Knightley

Ženy v Británii musí pár týdnů po porodu odložit dítě do jeslí, nebo ho svěří chůvě, aby se mohly vrátit zpět do práce. A Keiru to rozčiluje.

Britky mohou být doma s dítětem po dobu deseti měsíců, ale jen šest týdnů po porodu mají nárok na 90 % své mzdy, potom se příspěvek rapidně propadne, a proto se jich hodně vrací do práce.

„Šokuje mě, jak draho tady vyjde péče o dítě,“ svěřila se herečka v rozhovoru pro magazín Harper’s Bazaar. Až po narození svého dítěte teprve zjistila, co všechno je třeba pořídit a kolik peněz to stojí.

Herečka porodila dceru Edie minulý rok v květnu a přiznává, že si uvědomuje, jak velké štěstí má, že nemusela hned nastoupit do práce a díky dobrému finančnímu zajištění se mohla o dceru starat.

„Být každý den se svým dítětem je úžasné. Je to nezapomenutelné a neměly bychom se o takové chvíle připravovat. Jsme přeci jejich matky. Dokud ale ženy nebudou v Británii lépe placené, budou muset chodit do práce a děti uvidí méně často. Jít do práce hned pár týdnů po porodu je prostě hloupost,“ pokračovala.

Postěžovala si také na to, že v Hollywoodu každý lační po dokonalé postavě a společnost to vyžaduje od žen hned po porodu. Novopečené matky se tak zaměřují na to, aby co nejrychleji shodily přebytečná kila a za každou cenu vypadaly stejně jako před těhotenstvím. „Já se takovému tlaku rozhodně nepoddávám,“ dodala Knightley.