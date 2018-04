Když všichni vše odkryjí, mají touhy smůlu

"Bez oblečení se cítím mnohem svobodnější. Naturismus je velmi antierotický. Všichni jsou takoví, jací jsou: tlustí, hubení, mladí, staří, opálení, bílí, velcí, malí," říká Laura, která mezi naturisty hájí tu slabší a méně početnou skupinu žen.

Naturismus a sexualita

Také podle Jana a Sáry Saudkových je naturismus asexuální záležitost. "Vše je odkryto – nezbývá žádný prostor pro touhu. Ta vzniká odpíráním, tajemstvím, záhadou, zvědavým očekáváním, představami mnohdy až nesmyslnými," svěřil se Jan. Stejně neeroticky vnímá nahotu na plážích i Sára. "Sex pro mě končí tam, kde je zbaven záhadnosti, tajemnosti a soukromí. A to vše na nudaplážích chybí. Ale tam ostatně o sex přece vůbec nejde," uvedla.

Ovšem sexuolog Radim Uzel je jiného názoru. "Už ze samotného označení nudismus čouhá sexuální podtext, proto se jeho vyznavači tomuto názvu brání a říkají si naturisté. Bohužel se změnou názvu asi nikdy nepodaří ten sex vymýtit a pohled na nahé lidské tělo nebude nikdy zcela asexuální," tvrdí. Je zřejmé, že právě pro rozdílnost vnímání nahoty "v davu" je pořád na světě ještě dost "textiláků".

Potíž totiž nespočívá v nahotě jako takové, ale v jejím odkrývání před neznámými lidmi. I Laura píše, že na začátku chtěla být nahá někde sama. V tom by se určitě shodla s většinou, která dává přednost plavkám. Názory se ale rozejdou ve chvíli, kdy Laura vyrazí mezi cizí nahé lidi - nemá zábrany a nestydí se. "Je v tom i kus exhibicionismu," myslí si Uzel a stejně jako Saudek tvrdí, že důvody "textiláků" lze pochopit – a především respektovat. "Proto by měly být oba druhy pláží striktně odděleny," dodává fotograf.

Muže nahota láká víc

"Nedávno jsem fotografoval větší skupinu naháčů – a nemůže být náhoda, že pánů bylo víc než dam. Tedy si to (že nudismus vyhledávají víc muži) nejen myslím – teď už to vím," tvrdí fotograf.

Před naháči se nakonec svlékl i on sám. "Když při focení odložil košili, ještě jsem nevěřila, že si odloží i kalhoty, ale stalo se tak rychlostí blesku. Poté, co se pan Saudek předvedl v celé své kráse, někdo zakřičel z davu: ‚a paní taky‘. Tohle přání ale bohužel už nebylo vyslyšeno," popisuje atmosféru jedna žena z hromadné fotografie.

Jan Saudek s nahotou problém nemá, ale sám nevyhledává žádné pláže. Jeho přítelkyně Pavla je, stejně jakoSára Saudková, stydlivější. V ateliéru problém nemají, zato mezi cizími lidmi... "Pobyt na pláži by pro mě byl strašlivý trest. Nesnáším totiž polehávání, slunce a jakoukoliv masovost," říká Sára.

Že nudismus zajímá víc muže než ženy, o tom svědčí i zážitek naturisty z libereckého plaveckého centra Babylon, kde se koná nudistická party každou poslední sobotu v sudém měsíci. "Manželka byla dlouho jedinou ženou na n-party, takže musela chvílemi čelit někdy až dotěrným pohledům mužského osazenstva."

Uznávaný sexuolog Radim Uzel se domnívá, že muži dávají tomuto hobby asi přednost. Je to podle něj dáno odlišným chápáním mužské a ženské nahoty. Také mužských exhibicionistů je prý více. "Žena dokáže svůj exhibicionismus zpeněžit ve striptýzovém lokále nebo peep-show, tak proč by se ukazovala na pláži někomu zadarmo?"

Nuda pro impotenty

Laura se k naturismu hlásí už 15 let a vede k němu i svou dceru. "Jednoho dne jsem chtěla být spíš sama, a tak jsem si pro koupání vybrala jeden blízký potok, kde nikde nikdo nebyl, jen já. Tak jsem se bez otálení svlékla do naha a užívala sluníčka plnými doušky. Od té doby jsem nabyla přesvědčení, že není nic lepšího," popisuje dobu, kdy jako nudistka začínala. Tvrdí, že na nudaplážích jsou lidé oproti "textilním" plážím tišší, ohleduplnější a přátelštější.

Dětem naturismus rozhodně neškodí, shodují se všichni. "Je to jistě jedna z možností výchovy. Děti alespoň v dospělosti nedělají z nahoty bůhvíco. Já jsem ale cudná, doma se před dětmi nesvlékám, zkrátka jsem tak sama vychovaná," přiznává Sára a sexuolog si pochvaluje, že se alespoň mezi nimi v budoucnu nevyskytne žádný voyeur, který by navrtával dírky do stěny dámské převlékací kabiny, nebo dívka, která by se klíčovou dírkou dívala do koupelny, když se tatínek sprchuje. "I takové případy známe!" říká.

Zlomyslní textiláci se občas také naturistům posmívají, že si do takové společnosti troufnou jen impotenti, kteří jsou si jisti, že je nepřekvapí trapas - zkrátka, že je tu žádná žena či dívka nevzruší.

"To je mi názor! Nikdy jsem o takovém neslyšel. Budu o tom přemýšlet," reagoval Jan Saudek. Sára takové posměšky vyvrací: "Když odmyslíte ty, kteří naopak jdou slídit po nahých tělech a pak si za keřem potají dělají dobře, tak nudapláž vyhledávají lidé, kteří jsou rádi nazí, cítí se tak svobodně a volně. A proč ne? Nevidím na tom nic zvrhlého. Nadto, když to takový muž nezvládne, může si snadno poradit a hupsne do chladné vody."

"Nesetkala jsem se tam nikdy s žádnými úchyláky a ani v rozhovorech s naturisty není náznak sexuality," hájí nevinnost naturismu letošní finalistka Miss Natura, zatímco sexuolog vtipkuje o tom, že správný exhibicionista se nezalekne ani vlastní erekce.