Lež: Omylem na mě upadla! A dalších 5 situací, kdy vám rupnou nervy

Šest takový prekérních situací popisuje argentinsko-španělský povídkový film Divoké historky, který jde tento týden do českých kin. My pro vás máme šestici situací spíš typicky českých.

1. Před nosem vám ujede spojení

Důležitá schůzka nepočká. Nejenže nemůžete přijít pozdě, ale ani zpocená s fleky v podpaží. Sto metrů od zastávky už vidíte váš přijíždějící spoj a máte dilema: běžet, jestli se tomu nepřirozenému pohybu na podpatcích tak dá říkat, nebo důstojně dokráčet s jistotou, že s dalším spojem už přijdete pozdě. Vybavena cestovním antiperspirantem se rychle rozhodnete pro první variantu. Rozpohybujete tedy kolos na dvou jehlách a běžíte. Těsně před cílem nerada vyrazíte kabelkou seniorce hůl z ruky a... řidič vám před nosem zavře dveře.

2. Šlápnete do psího exkrementu

Pod původní bradou máte ještě jednu. A je dost možné, že ne kvůli kilům navíc, ale protože chodíte se sklopenou hlavou, abyste nešlápla do psího exkrementu. A když už máte trasu do práce tak vychytanou, že vás nedostane ani bobek krysaříka, vymete kdejaké enóno vaše malé dítě. Není nic strašnějšího než klacíkem vyšťourávat ono psí „nedopatření“ z traktorového vzoru na podrážce.

3. Máte pomalý a padající internet

Máte asi tak pět minut mezi přípravou večeře, kontrolou domácích úkolů dětí a žehlením na to, abyste se podívala, co nového v pracovním e-mailu a co vám odpověděla kamarádka na Facebooku. Rychle opláchnout ruce a jde se na to. Netrpělivě sledujete protáčející se kolečko. První minuta je v háji. „Litujeme, stránku nelze zobrazit,“ sabotuje počítač vaše plány. Z elektronického pomocníka se stává nepřítel. Přemlouváte ho po dobrém, zkoušíte restart, nadáváte. Ještě že je nakonec vašich pět volných minut pryč dřív, než by na řadu přišla hrubá síla.

4. Služby, které nefungují

Pravidelně v pátek je supermarket s potravinami narvaný. Když už máte vozík naložený, zjistíte, že v provozu je jen jedna pokladna a od ní nekonečná fronta. V tu chvíli máte chuť vysypat svůj nákup na hlavu nejbližšímu prodavači a odkráčet středem s tím, že rodině navrhnete raději pastvu. Amok v bleděmodrém na nás číhá na poště, kde je z pěti přepážek v provozu jen jedna. Pokud nemáte zrovna náladu probrat ve frontě veškerý šlendrián světa, raději odtud zmizte, nebo vás na místě trefí šlak.

Nervy jsou k prasknutí i na pohotovosti, kam jste v noci dovlekla své řvoucí dítě s bolavým uchem a vysokou horečkou. Ohlásíte se, kromě vás tu nikdo není, přesto čekáte třeba i hodinu, přičemž z otevřených dveří sesterny se v tom čase dozvíte, co bude přítomný nemocniční personál dělat o víkendu.

5. Absolutně nestíháte

I vyložené pohodářky, natož pak superženy dožene situace, kdy se jim práce a povinnosti nakupí. Je třeba dojet za matkou, dcera potřebuje sešit do školy, do toho byste si měla vyzvednout auto ze servisu, jenže předtím ještě syna ze školky, koupit něco k večeři a někdo by měl dojít se psem k veterináři. Klasický „nestíhací stav“. Na všechno jste sama, protože partner buď není vůbec, anebo je na služební cestě, podniká, případně je jinak nepoužitelný. Ke všemu vás bolí v krku a už se vidíte s horkým čajem v posteli. Konečně už odcházíte z práce, jenže váš šéf jak na potvoru ještě něco chce.

6. Střet s evidentní lží

Vyložené klišé je situace, kdy přistihnete partnera v posteli s jinou ženou a ten nevěrník vám snaživě vysvětluje, že tu paní nezná, že na něj jen omylem upadla. Sofistikovanější jsou prodavačky v módních obchodech. V zrcadle vidíte strašáka do zelí a ony vám s úsměvem tvrdí, jak vám to moc sluší. Nervy se rozpochodují i ve chvíli, kdy vyprovodíte řemeslníka, co vám doma právě za trojmístný příplatek opravil havárii odpadu. „Paničko, teď už bude všechno šlapat jako švýcarské hodinky,“ dušoval se. Jenže sotva odejde a vy poprvé spláchnete záchod, máte z mísy opět bazén.

